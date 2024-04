Considerata una delle più grandi produttrici discografiche d’Italia, Mara Maionchi è diventata famosa a livello nazionale quando si è trasformata in personaggio televisivo. Simpatica, irriverente e sempre con la battuta pronta, ha avuto una carriera di tutto rispetto. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Mara Maionchi: chi è la produttrice discografica

Classe 1941, Mara Maionchi è nata il 22 aprile a Bologna, sotto il segno zodiacale del Toro. Dopo aver interrotto gli studi nel 1959, è stata assunta in una ditta di antiparassitari della sua città. Nel 1964 si è trasferita a vivere a Milano, lavorando prima in una fabbrica che produceva impianti antincendio e poi come segretaria per l’ufficio stampa di Ariston Records. E’ così che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica.

Grazie al lavoro da segretaria, Mara ha conosciuto personaggi di spicco, come Ornella Vanoni e Mina Reitano, e ha incontrato il futuro marito Alberto Salerno. Pian piano ha iniziato a lavorare con i grandi nomi della musica italiana, tra cui Lucio Battisti e Mogol, e nel 1975 è diventata responsabile editoriale di Dischi Ricordi. Il 1983 è l’anno della svolta, quello in cui la Maionchi e Salerno hanno fondato l’etichetta discografica Nisa, seguita nel 2007 da Non ho l’età.

Negli ultimi anni, la Maionchi è diventata anche un personaggio televisivo molto apprezzato: da giudice di X Factor alla conduzione di Scalo 76 insieme a Francesco Facchinetti, passando per giurata di Italia’s Got Talent e ospite fissa di Che tempo che fa. Come se non bastasse, ha scritto anche tre libri (Non ho l’età, Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio e Se non sbagli non sai che ti perdiSe non sbagli non sai che ti perdi) e ha recitato nel film La banda dei Babbi Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Chi è il compagno di Mara Maionchi?

Mara Maionchi ha sposato il compagno Alberto Salerno nel 1976. Nel corso della loro unione sono diventati genitori di due figlie, Giulia (1977) e Camilla (1981). La produttrice discografica non ha mai nascosto i tradimenti del marito, tanto che ne ha parlato anche nel libro Non ho l’età, scritto a quattro mani con lui. Come si è vendicata? Giocando d’azzardo e andando ad intaccare anche il suo patrimonio. Intervistata da Repubblica, ha dichiarato:

Dopo 40 anni non si lascia un marito per una sco**ta. Una storia è diverso, ma una sera di libertà… Non ho fatto finta di niente, gli ho fatto un cu*o come un paniere. (…) Se un uomo ti tradisce, può farlo per molti motivi spesso futili, bassissimi, ed è un errore pensare che lo faccia contro di te. Il fulcro è lui, è lui che vaga, lui che si è acceso per un cortocircuito, per un piccolo miraggio che lo ha fatto sentire un cowboy.

Salerno, dal canto suo, ha ammesso di non aver mai pensato di lasciare la moglie. Ha raccontato:

Eppure mai, nemmeno per un secondo, ho pensato che esistesse una donna per la quale potessi lasciare Mara. Mai tornando a casa ho pensato che quello non fosse il mio posto. (…) Mi sentivo incapace, come autore, marito e padre.

Per cosa è diventata famosa Mara Maionchi?

Fino al suo debutto in televisione come giudice di X Factor, Mara Maionchi era famosa solo tra gli addetti ai lavori. Grazie alla televisione, è riuscita a conquistare il grande pubblico, che oggi l’acclama e la segue in qualsiasi sua avventura televisiva. In una vecchia ospitata nel programma Matrix, ha commentato così la fama arrivata in tarda età:

Sono diventata famosa a settant’anni. (…) Quando ho iniziato a fare X-Factor con Morgan e Simona Ventura non mi conosceva nemmeno il mio vicino di casa, io ho cercato di non farmi pestare i piedi.

Che lavoro fanno le figlie di Mara Maionchi?

Classe 1977, Giulia Salerno è molto riservata. Ama vivere la sua vita lontano dai riflettori, ma sappiamo che ha reso nonni Mara e Alberto, la prima volta nel 2011 con la nascita di Niccolò e la seconda nel 2018 con l’arrivo di Margherita.

Camilla, invece, è venuta al mondo nel 1981 e, dopo la laurea in Relazioni pubbliche presso l’Università IULM di Milano, ha iniziato a lavorare nel mondo della pubblicità. Dopo alcuni anni ha deciso di mettersi in società con la sorella Giulia, dando vita alla Cimice Records.

Che cantanti ha lanciato Mara Maionchi?

Mara Maionchi ha scoperto e lanciato diversi cantanti che oggi sono molto famosi, come: Gianna Nannini, Mango, Renzo Arbore, Umberto Tozzi, Eduardo De Crescenzo, Fabrizio De Andrè, Mia Martini e Tiziano Ferro. Su quest’ultimo, ospite di Belve, ha avuto qualcosa da ridire.