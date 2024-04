Che a Belve gli ospiti debbano lasciarsi andare a rivelazioni inaspettate è risaputo. Il pubblico di Francesca Fagnani sa bene che la conduttrice è solita stuzzicare gli ospiti presenti in studio, con domande pungenti e curiose. E chi sceglie di mettersi a nudo davanti alle telecamere di Belve sa altrettanto bene che deve lasciarsi andare a qualche confidenza in più. È successo anche a Mara Maionchi, che ospite a Belve si è scagliata contro Tiziano Ferro: ecco cos’ha detto.

Mara Maiochi a Belve contro Tiziano Ferro: cos’è successo davvero?

L’intervista di Mara Maionchi a Belve potrebbe alimentare qualche reazione di troppo. La moglie di Alberto Salerno, celebre discografico e paroliere, ospite nel salotto di Francesca Fagnani ha parlato anche del rapporto con Tiziano Ferro, che lei – anni fa – ha scovato e valorizzato.

Eppure il cantante non sarebbe stato particolarmente riconoscente nei confronti della Maionchi, nonostante lo abbia scoperto e portato sotto i riflettori. La conduttrice di Rai 2 si rivolge a Mara senza mezzi termini, domandandole chi non avrebbe riconosciuto la fortuna di averla incontrata. L’ospite inizialmente tentenna e replica: “Non vorrei fare nomi per non essere scortese”. Incalzata dalla giornalista, che non aveva alcuna intenzione di mollare la presa, ha raccontato:

Tiziano Ferro non ha capito tanto. Perché non ha pensato che sia io sia mio marito l’abbiamo aiutato a essere quello che alla fine in parte è. Ma questo non è importante, non è che è d’obbligo avere della riconoscenza.

Dopo le confessioni di Antonella Clerici, e la reazione di Ligabue che non è tardata ad arrivare, anche il famoso cantante di Latina dirà la sua? I fan intanto restano in attesa.

Mara Maionchi, l’intervista a Belve

Non solo la frecciatina a Tiziano Ferro, lanciata forse con un po’ di amaro in bocca ma senza rabbia o rancore: nel corso dell’intervista a Belve, Mara Maionchi si è lasciata andare ad altre confidenze personalissime.

È il caso del gioco d’azzardo, in merito al quale rivela: “Non so se ho una dipendenza, però mi piace”. Non svela quanto ha perso, ma non tiene per sé la cifra più alta che si è guadagnata: ben 23.000 euro al casinò di Sanremo. Inoltre, confida: “Mi sono fatta sospendere, esageravo”.

Poi il tradimento del marito e persino il rapporto difficile che aveva con la madre. Nel primo caso, ha ricordato di aver scoperto il tradimento di Salerno per via della ricevuta di un albergo trovata nella tasca dei pantaloni. E precisa:

Devo ammettere che in parte è stata anche colpa mia se ha cercato qualcosa fuori. La luce rossa non c’era mai, una tragedia insomma. sessualmente sono un po’ modesta. Non sono proprio portata per le luci rosse. Ho sempre l’abatjour.

Sul rapporto con la mamma, tanto conflittuale da non essere neppure presente al suo matrimonio, ha raccontato:

Non è venuta perché ha detto che a lei i matrimoni facevano tristezza. Mamma era strana, non era una donna affettuosa, però è stata molto forte.

La Fagnani, allora, le ha chiesto se “a lei è andato bene così oppure le è mancato qualcosa?”. Mara non ha dubbi: