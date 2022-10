Marco Bellavia: l'ex concorrente del GF VIP 7 è stato per giorni dipinto come una vittima, ma sono di recente emersi dei particolari oscuri del suo passato. Dunque, chi è davvero Bellavia? Cerchiamo di scoprirlo.

Sono passati ormai giorni dall’uscita di Marco Bellavia dalla casa del GF Vip 7. Com’è noto ormai a tutti, l’ex concorrente dell’edizione in corso ha preferito abbandonare il programma. La motivazione? Un problema psicologico che gli avrebbe impedito di proseguire il suo percorso nel programma, che è stato accentuato dall’accanimento degli altri concorrenti nei suoi confronti.

Un accanimento che è costato la squalifica immediata per bullismo a Ginevra Lamborghini, oltre che un televoto lampo che ha portato all’eliminazione di Giovanni Ciacci.

La situazione che si è venuta a creare ha fatto sì che Marco Bellavia venisse quindi dipinto come una povera vittima.

Eppure, nelle ultime ore, sono emersi dei particolari oscuri sul passato del conduttore dello storico programma Bim Bum Bam.

Marco Bellavia, bugie al GF Vip: ha esercitato una professione abusivamente

L’ex concorrente dell’attuale edizione del GF Vip, secondo la testata TPI, si sarebbe macchiato di una gravissima colpa.

Marco Bellavia, infatti, nel 2021 avrebbe esercitato una professione in maniera abusiva. Durante lo scorso anno, infatti, il conduttore avrebbe operato come mental coach.

Durante l’anno scorso, nello specifico, l’uomo avrebbe lanciato un progetto online, denominato da lui stesso Mental Coach 4.0, promettendo di aiutare le persone nel superamento di alcune problematiche mentali.

Tra queste, attacchi di panico e ansia, problemi gravi come la depressione, le dipendenze.

Bellavia offriva anche dei “coaching”, ovviamente a pagamento, tramite Skype. Fin qui nulla di male, se non fosse per il fatto che quella del Mental Coach è una professione regolamentata.

Per poterla esercitare regolarmente e, soprattutto, per offrire delle consulenze a pagamento, è necessario conseguire una specifica certificazione. Certificazione che si ottiene con corsi da centinaia di ore ed il superamento di esami per l’iscrizione all’AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti).

E il nome di Bellavia non figura assolutamente nell’elenco ufficiale dell’AICP.

Prima di partecipare al GF Vip, dunque, l’uomo esercitava abusivamente una professione, promettendo ai suoi ignari pazienti delle consulenze per le quali, però, non possiede alcun titolo né adeguate competenze e conoscenze.

Le credenze negazioniste di Bellavia

C’è poi un ulteriore aspetto su Marco Bellavia che ha fatto di recente discutere. L’uomo che per giorni e giorni è stato difeso a spada tratta dal pubblico perché bullizzato nella casa del Grande Fratello sarebbe anche un convinto negazionista.

La rivista Vanity Fair ha infatti scovato alcuni post, risalenti al periodo della pandemia di Covid-19 e pubblicati sui profili social ufficiali di Marco Bellavia. Dei post che gridavano al complotto.

Secondo Bellavia, innanzitutto, la pandemia di Covid-19 è un’invenzione dei potenti. L’uomo ha addirittura sostenuto, tramite delle dirette su YouTube, che i morti da Covid, in realtà, non siano altro che pazienti uccisi negli ospedali mediante l’inalazione forzata di ossigeno.

Marco si è espresso anche in merito alla guerra in Ucraina, definendola addirittura come una bugia, un’invenzione.

E l’ex vippone ha addirittura messo in dubbio la veridicità di alcuni avvenimenti storici di portata globale, come l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

Parla l’ex di Marco Bellavia: il conduttore “ci sta marciando”

Come se non bastasse, a complicare il quadro che mette in luce una personalità complessa, si aggiungono anche le ex di Bellavia.

Prima tra tutti Elena Travaglia, che inizialmente si era scagliata conto Ginevra Lamborghini per difendere Marco ha di recente aggiunto alcuni particolari sull’ex concorrente del GF Vip e suo ex marito.

La donna ha infatti rilasciato un’intervista al settimanale Di Più, dove ha affermato che i problemi psicologici di Marco Bellavia sono abbastanza recenti.

Infatti, prima che l’uomo partecipasse al Grande Fratello VIP, Elena Travaglia non era assolutamente a conoscenza di tali problemi.

Secondo quanto affermato dalla donna, tali problemi sarebbero emersi solo di recente. Tanto che lei stessa non ne era assolutamente a conoscenza: sarebbe stata informata della situazione mentale dell’ex marito proprio dalla redazione del GF Vip.

Durante l’intervista, l’ex di Bellavia ci ha tenuto a sottolineare che, durante la loro relazione (durata dal 2005 al 2009), Marco si è sempre mostrato come allegro ed equilibrato.

Più dure sono invece le parole di Maryanna Bosis, ex fidanzata di Marco Bellavia, con cui la relazione è durata dal 2016 al 2020.

La Bosis ha dichiarato a TuoMagazine che, a suo parere, dietro gli eventi che hanno visto Bellavia come vittima potrebbe esserci una strategia.

“Credo proprio che ci stia marciando” ha sentenziato Maryanna, confermando che sì, l’uomo ha passato dei momenti duri, ma ipotizzando che stia comunque utilizzando la storia per godersi il favore del pubblico.

Insomma, capire chi è davvero Marco Bellavia sta diventando davvero difficile. Dietro le problematiche psicologiche si nasconde sicuramente anche tanto altro.