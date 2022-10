Marco Bellavia è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione del GfVip ed ha fatto parlare molto di sé, ma scopriamo chi è. Dall'inizio della sua carriera all'approdo nella casa reality più amata dagli italiani. La sua auto esclusione dal programma ha fatto discutere molto ma soprattutto ha aperto un dibattito riguardo un tema molto importante: i conflitti interiori che ognuno di noi vive.

Chi è Marco Bellavia: la carriera

Marco Bellavia è nato a Milano il 9 dicembre 1964, ha 57 anni. La sua carriera ha visto il massimo splendore tra i gli anni '80 e gli anni '90. Prima di iniziare a recitare, ha frequentato la facoltà di Geologia che non ha mai terminato. Nei primi anni '80 ha lavorato come modello e grazie al suo aspetto fisico si è fatto notare anche nel mondo della televisione. Il suo debutto sul piccolo schermo avviene nel 1987 con Licia dolce Licia e fino al 1990 ha interpretato il suo ruolo anche nei programmi a seguire. Il successo lo ha con Cristina, che lo consacra al mondo della televisione. Dal 1990, infatti, conduce Bim Bum Bam insieme a Paolo Bonolis. Il 2001 e il 2002, con l'inizio nel nuovo millennio, Bellavia diventa noto al pubblico del piccolo schermo. Forum e Stranamore sono i due programmi a cui prende parte in quegli anni. Dal 2007 Bellavia entra a far parte di Telenova e si occupa di trasmissioni come Snow Food e Canale Italia. Poi si allontana definitivamente dagli schermi.

Vita privata, figli e lavoro attuale

Della vita privata di Marco Bellavia si sa ben poco. Nel 2001, mentre lavorava insieme a Paola Barale, ha avuto una relazione con lei. Purtroppo questa è finita e dell'ex gieffino non si è saputo più nulla. Solo nel 2007, Bellavia annuncia la nascita di suo figlio Filippo, avuto con Elena, una donna che con il mondo dello spettacolo non c'entra nulla. Marco Bellavia è molto legato al figlio che compare in molte foto che pubblica su Instagram. A proposito del noto Social Network, Bellavia lo utilizza per esercitare un nuovo lavoro: quello di Mental Coach.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagnano i concorrenti per ogni giorno nel programma

Marco Bellavia è quella sua malattia che ha definito "dolore mentale"

L'uscita spontanea di Marco Bellavia dal GfVip ha scatenato moltissime polemiche. Dagli ex concorrenti al pubblico che lo hanno difeso, ad alcuni concorrenti della nuova edizione che invece l'hanno attaccato. Bellavia ha parlato di un "dolore mentale" che potrebbe essere ricondotto ad una condizione psicologica. Per questo motivo ha deciso di tornare dai suoi affetti più cari fuori dalla casa. Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello è stato spesso preso di mira, insultato e bullizzato dai suoi compagni. Sebbene molti abbiano fatto un mea culpa, altri sono rimasti fermi sulle proprie convinzioni.

Una forte reazione l'ha avuta il pubblico da casa che ha espresso solidarietà nei confronti di Marco Bellavia. Anche Alfonso Signorini non è rimasto indifferente ed ha messo a disposizione dell'ormai ex concorrente un team di psicologi che offre la trasmissione.