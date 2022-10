Marco Bellavia, ex conduttore affetto da depressione, ha deciso di rompere il silenzio dopo il prematuro abbandono del programma condotto da Alfonso Signorini. Si è sentito escluso, bullizzato ed emarginato da molti dei concorrenti. In modo particolare ad averlo convinto ad andar via sarebbero state le parole di Ginevra Lamborghini e i gesti di Ciacci, che per la loro condotta sono stati espulsi dal reality show.

Marco ha deciso di non essere in studio nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 3 ottobre, successiva alla sua uscita, facendo preoccupare i telespettatori. Adesso ha deciso di intervenire con un post: poche parole che esprimono il suo stato d'animo e la delusione per non essere stato compreso dai “compagni”.

Marco Bellavia rompe il silenzio sui Social, ecco cosa ha detto su Instagram

Continua a fare scalpore la triste vicenda che ha visto come protagonisti molti dei concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip, che quest'anno è arrivata alla 7° edizione. Tra i partecipanti Alfonso Signorini aveva fortemente voluto l’ex conduttore televisivo Marco Bellavia, diventato famoso grazie a Bim Bum Bam e Kiss Me Licia con Cristina d’Avena. Marco soffre da diverso tempo di depressione e si aspettava di trovare conforto dalla malattia grazie al clima festoso della casa più spiata d’Italia. Non è stato così, purtroppo.

I suoi sbalzi d'umore e i suoi silenzi non sono piaciuti ad alcuni concorrenti, tra cui spiccano Ginevra Lamborgini, Giovanni Ciacci e la comica Gegia. E i primi due, a causa delle dure parole dette durante il programma, sono stati eliminati per punizione.

Marco Bellavia ha preferito non andare in onda nella puntata del 3 ottobre e non rilasciare alcuna dichiarazione ad Alfonso Signorini. Dopo alcuni giorni di silenzio, finalmente ha deciso di commentare l’accaduto con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram:

“Educazione, lealtà, condivisione, lealtà…… in cambio di...?? #lealtà #condivisione #educazione #lealtà #grandefratellovip #marcobellavia #grandefratello”

Marco Bellavia, chi sono i concorrenti che lo hanno difeso

Il Grande Fratello è lo specchio della società e in questa circostanza ha fatto emergere con chiarezza le dinamiche del "branco" contro i soggetti più deboli e problematici.

Tuttavia anche se è vero che molti dei partecipanti hanno escluso e bullizzato Marco, ce ne sono stati altri che hanno instaurato un rapporto con lui durante il programma, consolandolo dei momenti difficili. Tra questi ci sono sicuramente Antonella Fiordelisi, Pamela Prati e Sara Manfuso. In generale, come ha fatto notare più volte l'opinionista Sonia Bruganelli durante la puntata, i concorrenti più giovani si sono dimostrati più emotivi e sensibili. Altri invece hanno decisamente deluso le aspettative.

