Marco Bellavia potrebbe rientrare al Grande Fratello Vip 2022. In questi giorni, infatti, si sta procedendo con diverse trattative. La produzione del reality show vuole approfittarne, date le circostanze, per mantenere alto lo share ottenuto nell’ultima puntata. Occupata per circa quarantacinque minuti dal "caso Bellavia"

Lo scorso sabato, l’ex volto di Bim bum bam, Marco Bellavia è uscito dalla casa del GF Vip. L'annuncio è arrivato tramite un comunicato, poco dettagliato, pubblicato sulla pagina ufficiale del reality show. L’attore negli ultimi giorni è stato discriminato e tartassato, a seguito di una confidenza riguardo alla sua depressione, dai compagni di avventura. Così preso dallo sconforto e da alcune crisi depressive Bellavia ha deciso di ritirarsi.

La vicenda ha suscitato molte polemiche nel pubblico che si è prontamente schierato a favore di Bellavia. Tra le accuse principalmente mosse contro i gieffini spicca quella del bullismo. Ciò ha generato una forte discussione persino sui social network. Intanto, molti sponsor hanno disapprovato l’atteggiamento dei vip.

In seguito a quanto accaduto, Ginevra Lamborghini è stata squalificata per la sua orribile condotta. Intanto qualcuno mormora su un possibile rientro di Marco Bellavia. Guardiamo gli indizi.

Possibile rientro di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip

Secondo molti fans Marco Bellavia dovrebbe tornare in tv per condannare gli atti di bullismo subiti. "Soffrire di depressione non è una colpa" scrivono alcuni fans condannando senza mezzi termini il comportamento inaccettabile dei tanti volti noti. Non è quindi un caso che qualcuno abbia deciso di raccogliere le firme contro i suoi bulli. Si tratta dell’iniziativa dei concittadini, del comune di Cerro Maggiore, di Bellavia. Eppure sembra escluso che l’attore possa tornare nei panni di concorrente.

Piuttosto, sarebbe più logico vederlo in qualità di ospite. In questo modo il 57enne potrebbe parlare di quanto accaduto senza correre il rischio di subire altri insulti. Intanto Bellavia, tornato alla quotidianità, sembra che voglia lasciarsi tutto alle spalle. In un post su Instagram ha, infatti, pubblicato l’immagine di Mental Coach 4.0 attraverso cui esterna il suo desiderio di trasformarla nel suo nuovo lavoro.

A fornire qualche indizio in più è stato il manager di Bellavia che ha rilasciato un'intervista.

L’opinione di Tony Toscano sulla vicenda

Sulla vicenda è intervenuto anche il manager di Marco Bellavia. Tony Toscano ha dichiarato:

"La cosa più importante in questo momento è solo la salute di Marco. Adesso è tranquillo nella sua casa. La produzione del GF spinge per far sì che rientri nella trasmissione, decideremo al più presto come procedere. Marco, ovviamente, è interessato a lavorare come showman, pertanto non escludiamo nulla".

"La casa del Grande Fratello è una sorta di bolla" – ha poi aggiunto - "non è per niente semplice adattarsi quando sei isolato da mondo esterno. Marco necessitava del supporto dei suoi coinquilini, sostegno che sfortunatamente non ha avuto visto che molti di loro lo hanno aggredito e insultato inspiegabilmente''.

Infine Toscano sottolinea "La produzione del Grande Fratello si è assunta ogni responsabilità. Forse avrebbe potuto adottare qualche misura cautelare. Se io fossi stato al posto loro non avrei esitato nemmeno un istante a chiamare un medico."