Chi è Marco Maccarini: vita privata e curiosità sull'ex Vj di MTV

Chi è Marco Maccarini? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul conduttore che nel 2023 è tornato in auge come concorrente de L'Isola dei Famosi.

Dopo il debutto nel 1999, Marco Maccarini ha vissuto per un lungo periodo sulla cresta dell'onda, poi è pian piano scomparso dai riflettori. Vediamo chi è e ripercorriamo la sua carriera e la vita privata.

Chi è Marco Maccarini de L'Isola dei Famosi?

Classe 1976, Marco Maccarini è nato il 22 luglio a Torino, sotto il segno zodiacale del Cancro. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato a suonare la chitarra a soli 12 anni. Gli anni degli studi liceali sono un po' particolari. Prima si è iscritto allo scientifico, poi si è spostato all'Istituto grafico e, infine, si è trasferito in Inghilterra.

Tornato in Italia per prestare servizio militare, optando per il servizio civile presso l’istituto di igiene mentale di Novara, Marco ha deciso di partecipare al concorso Cercasi Vj di MTV. Maccarini è stato preso e ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Per anni, è stato volto di punta del canale televisivo musicale, lavorando accanto a colleghi come Giorgia Surina.

Nel 2002, Marco ha lasciato MTV e ha condotto tanti altri programmi, sia per Rai che per Mediaset e Sky: da Festivalbar a Sanremo è Sanremo, passando per il Dopofestival, Le Iene e Ultimate Fighting Championship. Nella stagione 2015-2016 è stato perfino prof di canto di Amici di Maria De Filippi. Pian piano, Maccarini è sparito dai riflettori, per ricomparire nel 2022 come concorrente de L'Isola dei Famosi.

La vita privata di Marco Maccarini: moglie e figli

Marco Maccarini, dai primi anni del 2000, è fidanzato con Olivia Verona. La coppia ha avuto due figli: Theo, nato nel 2007, e Mia, venuta alla luce nel 2009. La famiglia vive a Milano, dove la donna lavora come interior designer presso lo Studio UAO. Laureata in Scienze dei Beni Culturali, Olivia è anche producer cinematografica. In un'intervista, la Verona ha dichiarato:

Io e Marco ci siamo conosciuti a una festa che io stessa avevo organizzato. Lui poi stava per entrare nella sua nuova casa e alla fine ci sono andati insieme. Dopo un anno ero incinta. Io sono quella che fa finta di tirare la carretta mentre gli altri si divertono. Theo è il più saggio, Mia invece è Marco all’ennesima potenza e potrebbe vivere solo di aria e unicorni.

Dove lavora Marco Maccarini?

Da qualche tempo, Marco ha preso in gestione insieme a due soci un ristorante. Si trova nel capoluogo lombardo, precisamente in zona Forlanini, e si chiama Osteria Valtellina con giardino. Inoltre, nel 2014 ha fondato con il musicista Andy Fluon e la cantante Roberta Carrieri la Orchestra spettacolo Ugo Boni. La band propone brani dal repertorio classico rivisitati in chiave elettronica e alcuni inediti.

Che fine ha fatto Marco Maccarini?

L'ultima partecipazione televisiva di Marco Maccarini risale al 2022, quando ha accettato di diventare concorrente de L'Isola dei Famosi. In radio, invece, è stato attivo come speaker di Radio Italia fino al 2019.