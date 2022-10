Marco Mengoni si esibirà al Forum di Milano per quattro imperdibili date del suo tour. Scopriamo insieme la scaletta, gli orari, come arrivare e tutte le informazioni sul concerto.

Marco Mengoni ha da poco rilasciato il suo ultimo album dal titolo Materia (Terra), anticipato dal singolo Tutti i miei ricordi, che sta portando in giro per l’Italia con un tour che tocca le città di Torino, Roma, Eboli, Bologna, Firenze e Pesaro.

A Milano il cantante si esibirà in quattro date che si terranno nella magica cornice del Forum di Assago. Scopriamo tutti i dettagli sugli eventi.

Marco Mengoni a Milano: date, orari e come arrivare

Mengoni salirà sul palco del Forum i giorni 5, 7, 8 e 10 Ottobre 2022. Sono disponibili tuttora i biglietti per le date. Si parte dal parterre che costa 51,75 euro, ma anche posti nel settore numerato che possono arrivare ad un massimo di 74,75 euro.

L’evento è facilmente raggiungibile per chiunque decida di usare la propria auto. Il Forum di Assago si trova all’uscita dell’autostrada Milano-Genova e delle tangenziali che collegano le autostrade del Sole, del Brennero e del Sempione. Inoltre, c’è un ampio parcheggio dedicato che arriva ad una capienza massima di ben 5500 posti auto. Per chi opta per i mezzi pubblici, è utile sapere che in metro la linea da prendere è quella verde con fermata a M2 Assago - Milanofiori Forum. Gli autobus che arrivano al Forum, invece, partono dalla Stazione Centrale di Milano e Piazzale Cadorna.

La scaletta del concerto, tutte le canzioni che canterà

Nella lista di canzoni con la quale Marco Mengoni si esibirà non mancheranno i più grandi successi che lo hanno reso nel corso di questi anni uno dei cantanti più apprezzati nel panorama musicale italiano. Per ovvi motivi, però, si darà molto spazio anche all’ultima fatica del cantante con le canzoni incluse in Materia (Terra).

Ecco la scaletta ufficiale del concerto: