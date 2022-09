Buona la prima, ma anche la seconda non scherza. Le audizioni di X Factor continuano, e nella serata di Giovedì 22 settembre sono tanti i talenti che hanno guadagnato il consenso – e i Sì – dei giudici e del pubblico.

L’ultimo a chiudere in bellezza la puntata è stato Marco Zanini, un giovane cantante che ha portato sul palco la sua versione di Bruises di Lewis Capaldi.

Chi è Marco Zanini, ecco cosa sapere

Tra Marco Zanini e il canto, l’amore è nato con il tempo. Questo giovane milanese, di appena 20 anni, inizia la sua storia con la musica suonando la batteria e poi il pianoforte; ma all’improvviso, ecco nascere in lui la voglia di comporre, di scrivere, e fortuna vuole che oltre a essere bravo con gli strumenti, Marco abbia anche una bellissima voce, profonda ed emozionante.

Arriva a X Factor accompagnato dalla madre, seduta tra il pubblico, a cui dedica la sua esibizione. Siede al pianoforte e quando inizia a intonare Bruises di Lewis Capaldi, è come se il mondo si fermasse. Addirittura, Fedez dichiara di essersi goduto la performance come se fosse a un concerto, dimenticando per un attimo il suo ruolo di giudice.

Anche gli altri membri della giuria sono stati conquistati dall’incredibile voce di Marco: per Rkomi è stato una sorpresa, e Dargen D'Amico è senza parole, anzi chiede al ragazzo, scherzando, di dargli dei consigli sul canto.

Il verdetto è già chiaro: per Marco Zanini i Sì sono quattro, e il cantante si unisce alle tante altre giovani promesse che hanno guadagnato il consenso generale di giuria e pubblico, come la cantautrice Lucrezia Maria Fioritti e la rock band Omini.

Aspettiamo con trepidazione la prossima puntata delle audizioni di X Factor, perché sappiamo già che non mancheranno nuovi talenti e tante emozioni.