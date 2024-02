Chi è Margherita Buy? La vita, la carriera e la filmografia della nota attrice italiana

Tra le grandi attrici italiane, note nel mondo del cinema e dello spettacolo, c’è sicuramente Margherita Buy.

L’attrice che ha esordito nel settore cinematografico nel 1986, nasce il 15 gennaio 1962, e ha ottenuto nel corso degli anni tantissimi premi e riconoscimenti.

In questo articolo, quindi, parliamo di Margherita Buy, raccontato la sua vita privata, la biografia, nonché la carriera lavorativa, i premi e i riconoscimenti ottenuti nel corso del suo percorso nel mondo del cinema.

Margherita Buy, la vita privata

L’attrice italiana Margherita Buy è nata il 15 gennaio del 1962, nella città di Roma. L’attrice è la sorella maggiore di tre sorelle, ed è figlia di madre casalinga e di padre dirigente dell’Unità sanitaria locale.

Il cognome Buy dell’attrice è di origine francese, ed è stato tramandato dal suo trisavolo paterno.

Il primo approccio al mondo del cinema, avviene durante gli anni del liceo, quando Margherita Buy prende ripetizioni di latino dalla moglie di Andrea Camilleri. È proprio così che la nota attrice viene a conoscenza dell’esistenza dell’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Da qui prende così la decisione di avviare il suo percorso all’Accademia, in cui entra al secondo tentativo, dopo aver conseguito il diploma.

È proprio durante il periodo di studi presso l’Accademia che l’attrice Margherita Buy incontra per la prima volta Sergio Rubini, che a quell’epoca era anche lui aspirante attore.

Poco dopo l’inizio della loro conoscenza, dopo il diploma, Margherita Buy va a convivere con Rubini, con cui si sposa nel febbraio del 1990. La relazione tra i due dura pochi anni, separandosi nel 1993, e divorziandosi poi ufficialmente nell’estate 2012.

Va detto però che nonostante la fine del matrimonio, tra Margherita Buy e Sergio Rubini resta comunque un ottimo rapporto, continuando a lavorare insieme in una bellissima simbiosi artistica.

Nel 1996, l’attrice incontra il chirurgo Renato De Angelis, durata per oltre sedici anni, fino al 2012. La coppia ha una figlia nel 2001, Caterina De Angelis.

La carriera di Margherita Buy

Come sappiamo, Margherita Buy è una nota attrice italiana, che negli anni è riuscita ad ottenere tantissimi riconoscimenti e premi.

A questo proposito, la carriera della Buy nel mondo del cinema comincia nel 1986 con la pellicola La seconda notte.

Nell’anno 1990, Margherita Buy recita poi in due pellicole cinematografiche, La settimana della Sfinge e La Stazione. Sono proprio questi due i film che la fanno notare particolarmente dalla critica.

Ma è nel 1992 che la Buy ottiene la notorietà nel mondo del cinema, con il film Maledetto il giorno che t’ho incontrato.

A segnare una delle sue migliori interpretazioni cinematografiche, a detta della critica del settore, è certamente quella del film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, nel 2001.

Tra gli altri lavori cinematografici degli anni successivi ci sono:

• Caterina va in città (2003);

• Ma che colpa abbiamo noi (2003);

• Manuale d’amore (2005);

• Saturno contro (2007);

• Giorni e nuvole (2007).

Nel 2009, inoltre, Margherita Buy partecipa alla 66ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con il film Lo spazio bianco.

I premi e i riconoscimenti di Margherita Buy

Margherita Buy ha ottenuto un numero di riconoscimenti e di premi davvero notevoli come attrice, sia i premi David di Donatello che per i Nastri d’argento.

A questo proposito, infatti, all’attrice sono stati attribuiti ben 8 Nastri d’argento su 17 candidature. Sei di queste, come migliore attrice protagonista.

Questi i Nastri d’argento ottenuti fino al 2024 da Margherita Buy nel corso della sua carriera professionale nel mondo del cinema:

• La stazione (1991) - migliore attrice protagonista;

• Le fate ignoranti (2001) - migliore attrice protagonista;

• Il più bel giorno della mia vita (2002) - migliore attrice non protagonista;

• Caterina va in città (2004) - migliore attrice non protagonista;

• Il caimano (2007) - migliore attrice protagonista;

• Saturno contro (2007) - migliore attrice protagonista;

• Giorni e nuvole (2008) - migliore attrice protagonista;

• Mia madre (2015) - migliore attrice protagonista;

• Esterno notte (2013) - migliore attrice protagonista.

Questi i David di Donatello riconosciuti a Margherita Buy come migliore attrice protagonista, durante la sua carriera:

• La stazione (1991) - migliore attrice protagonista;

• Fuori dal Mondo (1999) - migliore attrice protagonista;

• Giorni e nuvole (2008) - migliore attrice protagonista;

• Viaggio sola (2013) - migliore attrice protagonista;

• Mia madre (2015) - migliore attrice protagonista.

Questi, invece, i ottenuti come migliore attrice non protagonista:

• Caterina va in città (2004);

• Manuale d’amore (2005).

Tra gli altri riconoscimenti e premi conquistati dalla Buy, anche il premio come miglior attrice rivelazione per La seconda notte con il Globo d’oro nel 1987. Nonché il Premio Pasinetti alla miglior attrice per Lo spazio bianco (2008) alla Mostra del cinema di Venezia.

