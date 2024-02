Le parole di Maria De Filippi su Costanzo: "Non ho voluto banalizzare l'amore"

Maria De Filippi per la prima volta parla di Maurizio Costanzo e del perché non ha mai rilasciato interviste a 1 anno dalla sua morte.

Maria De Filippi e le parole su Costanzo

Maria De Filippi non è mai stata di molte parole sulla sua vita privata, è sempre stata brava a raccontare la vita degli altri e non la sua. Durante la puntata andata in onda il 20 febbraio, "Dedicato a Maurizio Costanzo", dove c'erano tutti gli amici di Costanzo, Maria ha aperto la trasmissione nel posto che era del suo Maurizio, davanti al sipario chiuso del teatro Parioli.

Buonasera a tutti, grazie di essere qua, davvero, Stasera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro e so che è contento. In questo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, tanti giornalisti hanno richiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Non ho mai voluto farlo non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso un pochettino, che con le parole si banalizzi sia l’amore che il dolore. Le mie parole, non quelle di tutti, perché so di non essere tanto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, ma con le mie non ancora. Stasera ho invitato quelli che sono i suoi amici e quelli che ritengono non abbiano avuto solo un rapporto personale, bensì professionale, di contributo al successo del Maurizio Costanzo show. So e spero e sono certa che è contento. Quando parlo di lui al presente, mia mamma faceva l’insegnante di italiano non è che non conosca i tempi e le coniugazioni, ma parlo al presente perché penso che lui sia presente e quindi uso il presente. Sono sempre stata convinta e lo sono tuttora che televisivamente avrei ancora tanta strada da fare e questa sera è un talk, un genere che non mi appartiene molto. Ho deciso di chiamare qualcuno che io e lui stimiamo e che è più capace di me, è Fabio Fazio.

I momenti più belli di Maria e Maurizio in tv

Non poteva mancare un filmato dedicato a loro due ovviamente e a tutti i momenti iconici che hanno fatto vedere in tv nei programmi di Maria De Filippi. Da C'è posta per te ad Amici, Maurizio era sempre presente nelle sue trasmissioni con gag simpatiche tra i due. Mentana commentando il filmato ha detto "Dovrebbero dare alla loro coppia il Nobel per la chimica". La De Filippi voleva commentare il filmato ma, con la voce rotta dall'emozione, non è riuscita.

Scusatemi, ma ora non riesco a parlare