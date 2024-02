Cosa è successo alla voce di Maria De Filippi? Il motivo per cui la conduttrice parla così

Maria De Filippi è una famosa conduttrice, autrice e produttrice televisiva italiana. Intrattiene milioni di italiani con i suoi programmi pomeridiani e serali tra cui Uomini e Donne, Amici, C'è posta per te e Tu Si Que Vales, diventando nel corso del tempo una vera e propria icona italiana. Riuscendo a destreggiarsi abilmente nelle liti televisive dei suoi programmi, quello che più colpisce della sua figura è la sua voce. A cosa è dovuta la voce roca e peculiare di Maria De Filippi?

Cosa è successo alla voce di Maria de Filippi?

Le domande e le speculazioni sulla voce di Maria si sono susseguite nel corso del tempo. Molti sono i curiosi che cercano una risposta sul motivo della peculiare voce rauca e roca della conduttrice e la risposta ce la fornisce proprio Maria e non è a causa del fumo.

La verità viene raccontata in un'intervista della conduttrice svolta da Fabio Fazio nel programma Che Tempo Che Fa, in particolare l'argomento è spuntato fuori parlando del rapporto che aveva con sua madre.

Maria De Filippi afferma che proprio la madre le aveva detto che con la sua voce rauca non avrebbe mai fatto carriera o raggiunto il successo.

Questo dimostra che Maria De Filippi ha sempre avuto un timbro di voce peculiare roco e vibrante, e questo non è dovuto al fumo o a qualche intervento chirurgico alle corde vocali. Ed è proprio il suo timbro che ha reso la conduttrice unica e particolare, che ha sicuramente contribuito al suo successo assieme alla sua straordinaria capacità comunicativa e creativa.

Chi è il compagno di Maria De Filippi?

In seguito alla scomparsa del giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo, compagno di Maria De Filippi dal 1995 fino alla sua morte nel 2023, la conduttrice non ha nessun nuovo compagno. Lei stessa ha affermato che non ha rilasciato nuove interviste su di lui o sul loro rapporto per non svilire l'amore e il dolore che la stessa prova.

Quante lauree ha Maria De Filippi?

Dopo il diploma liceale, ottenuto presso il liceo classico statale Ugo Foscolo di Pavia , si laurea con lode in giurisprudenza all'università degli studi di Pavia specializzandosi in Scienza delle Finanze per poi collaborare per due anni con l'Istituto per la Ricerca Sociale.

Dove abita Maria De Filippi?

Dopo il matrimonio con Maurizio Costanzo, celebrato in Campidoglio il 28 agosto del 1995, Maria De Filippi si è trasferita a vivere a Roma.

