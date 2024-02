Chi è Mariana di Casa a Prima Vista: vita privata e curiosità sull'agente immobiliare

Protagonista del programma di Discovery Casa a Prima Vista, Mariana D'Amico ha subito attirato l'attenzione del grande pubblico. Di professione agente immobiliare, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 400 immobili. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Mariana del programma Casa a Prima Vista?

Mariana D'Amico è diventata popolare grazie alla partecipazione al programma Casa a Prima Vista, in onda su Real Time. E' un'agente immobiliare, che ha iniziato a svolgere la professione oltre 15 anni fa. Attualmente, è proprietaria di un'agenzia che si trova a Milano, in zona Porta Venezia.

Il suo motto - "Non vendo solo immobili, ma soluzioni e opportunità" - e la sua professionalità le hanno consentito di diventare una vera e propria autorità del suo settore. Mariana è la fondatrice di Patrimoni Real Estate e ha vinto diverse edizioni di MLS Replat, il riconoscimento destinato alla migliore agenzia del settore. Intervistata da Immobiliare.it, la D'Amico ha parlato così della sua professione:

Quello immobiliare è un settore molto affascinante perché nelle case, luoghi in cui si trascorre la maggior parte del tempo, ci sono i sogni delle persone. Ho iniziato con mio marito a fare compravendite e così ho capito che anche vendere case era un’attività che mi piaceva molto. Ho iniziato utilizzando un piccolo negozio di nostra proprietà per promuovere i nostri appartamenti. Per fare esperienza avevo anche iniziato un breve percorso di formazione con una rete in franchising per poi raggiungere la consapevolezza che avrei preferito il mettermi in proprio. Ho così fondato la mia società immobiliare che ormai gestisco da 15 anni. È un lavoro che mi permette di gestire liberamente il mio tempo anche se va detto che spesso dobbiamo essere operativi h24: succede infatti che i clienti abbiano poco margine per vedere una casa o fare una proposta e il mio dovere è quello di adeguarmi alle loro esigenze.

Chi è Mariana di Case a Prima Vista: la vita privata

Mariana di Case a Prima Vista non ha mai parlato apertamente della sua vita sentimentale. Come ha dichiarato nell'intervista a Immobiliare.it, ha iniziato il lavoro dell'agente immobiliare accanto a suo marito. Dando un'occhiata alla sua pagina Facebook, si scopre che l'uomo risponde al nome di Samy Beraha ed è diventato suo marito il 26 giugno del 2010. L'uomo lavora presso Arkios Italy.

Dove lavora Marianna D'Amico?

Oltre all'impegno televisivo con Casa a Prima Vista, Mariana D'Amico gestisce la sua agenzia immobiliare Patrimoni Real Estate, situata in Via B.Cellini 8 a Milano. In soli 15 anni di carriera, ha venduto oltre 400 immobili.

Quanto guadagnano gli agenti immobiliari di Casa a Prima Vista?

Non ci sono notizie in merito ai guadagni degli agenti immobiliari di Casa a Prima Vista. Considerando che stiamo parlando di un programma televisivo, è probabile che i professionisti non abbiano accesso all'intera provvigione di vendita. Immaginiamo che ci sia un accordo con la produzione, ma non ne conosciamo i dettagli.

Chi sono i tre agenti di Casa a Prima Vista?

Oltre a Mariana D'Amico, gli altri agenti immobiliari di Casa a Prima Vista per la zona di Milano sono Ida Di Filippo e Gianluca Torre. La prima è di origini campane e collabora spesso con Enti istituzionali, privati e grosse società. Gianluca, invece, è specializzato in clienti Vip.

La zona di Roma è coperta da: Blasco Pulieri, ex giornalista titolare di un’agenzia immobiliare online, Nadia Mayer, ex modella che si occupa di alloggi di lusso, e Corrado Sassu, con ben cinque agenzie nella Capitale.ù