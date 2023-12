Da Un posto al sole a Lea: chi è Marina Crialesi, dalla carriera alla vita privata

Molto amata nella fiction Lea, Marina Crialesi è uno dei volti più conosciuti in casa Rai: ecco chi è, dalla carriera alla vita privata.

Protagonista ogni settimana della fiction Rai, Marina Crialesi si conferma una delle attrici più famose in circolo nel panorama italiano.

Diversi sono i ruoli che l'hanno vista protagonista: scopriamo insieme la carriera e le curiosità su Marina Crialesi.

Chi è Marina Crialesi, volto noto in casa Rai

Nata a Lamezia Terme nel 1989, Marina Crialesi passa qualche tempo nel cuore della Calabria, per poi trasferirsi a Rimini assieme alla famiglia.

Dopo gli studi liceali deciderà di dedicarsi a una delle sue più grandi passioni, la recitazione, iscrivendosi alla scuola di recitazione Jenny Tamburi di Roma.

A questo segue il trasferimento a Milano per realizzare il sogno di diventare attrice, a cui si aggiunge la partecipazione al concorso di bellezza Miss Mondo, classificandosi prima per la regione Marche.

Da Un posto al Sole a Lea: la carriera di Marina Crialesi

Dopo la parentesi sul palcoscenico teatrale, Marina Crialesi approda sul grande schermo con il film "Sospese-Il segreto del vecchio albero", per poi ottenere dei ruoli anche per il piccolo schermo.

Molti infatti la ricordano per il suo ruolo nei Bastardi di Pizzofalcone, fiction con Alessandro Gassman, anche se il successo vero e proprio arriverà con Un Posto al Sole, fiction che vede protagonista anche Barbara Mercurio.

Aumenta la curiosità riguardo la vita privata dell'attrice: ecco tutti i dettagli.

La vita privata di Marina Crialesi

Al fianco di Eleonora Giovanardi nella fiction Lea, Marina Crialesi ha condiviso alche informazioni riguardo la sua vita privata.

L'attrice è infatti sposata con un volto noto dello spettacolo, Nicolò Zenga, figlio del noto calciatore Walter.

L'amore tra i due è scoppiato durante la pandemia e a fare da cupido è stato proprio Instagram, dando ai due la possibilità di conoscersi e innamorarsi.

Marina e Nicolò non si sono più lasciati e hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore nel 2022, facendo celebrare il matrimonio civile a una cara amica dell'attrice, Bebe Vio.

Non è mancato qualche screzio durante le nozze: pare infatti che durante l'evento non fosse presente il fratello di Nicolò, Andrea, il cui ruolo di testimone è stato revocato qualche giorno prima delle nozze.

Il motivo della sua assenza pare essere legato a qualche screzio tra cognate: Marina e Rosalinda Cannavò non sembrano infatti in buoni rapporti, come dimostra l'episodio del matrimonio, anche se nessuno si è lasciato andare a dichiarazioni ufficiali.

