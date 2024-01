Chi è Marina Occhiena? Voce del famosissimo gruppo Ricchi e Poveri, da molti anni non si sente più parlare di lei. La sua ultima apparizione pubblica è stata in occasione del Festival di Sanremo 2020. Ripercorriamo la carriera di questa famosa artista e scopriamo qualche dettaglio noto della sua vita privata.

Marina Occhiena: chi è, quanti anni ha, carriera, vita privata, marito

Marina Occhiena è nata a Genova, il Liguria, sotto il segno dei Pesci, il 19 marzo 1950, attualmente ha 73 anni. Il suo esordio nel mondo della musica è avvenuto quando aveva solo 15 anni con il brano A poco a poco e a soli 17 anni, nel 1967, entra a far parte del gruppo musicale Ricchi e Poveri, che era formato, all'epoca, da Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Angela e Angela Brambati. Occhiena è ricordata infatti per essere "la biondina" del quartetto

Con i Ricchi e Poveri, Marina Occhiena, ha partecipato ben 5 volte al Festival di Sanremo: nel 1970, nel 1971, nel 1972, nel 1973 e nel 1976. Nel 2020 il gruppo si è riunito per partecipare in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2020.

Marina Occhiena all'inizio degli anni '80 decide di lasciare il quartetto e inizia la sua carriera da solista. Purtroppo, nonostante abbia pubblicato molti singoli, non ha ottenuto il successo sperato. Della sua carriera da solista si ricordano solo due partecipazioni al Festivalbar: nel 1982 e nel 1985.

Che fine ha fatto oggi la "biondina" dei Ricchi e Poveri

L'ultima apparizione pubblica di Marina Occhiena risale al 2020, durante il Festival di Sanremo. Nel 2022 è stata ospite del programma Storie italiane dove ha ripercorso la sua carriera e ha reso noto qualche dettaglio della sua vita privata.

Marina Occhiena ha anche preso parte ad alcune produzioni cinematografiche come attrice. Si ricorda la sua partecipazione a pellicole come: Chewingum (1984) e Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo (1993). La "biondina" dei Ricchi e Poveri, nel 2006, ha partecipato anche all'Isola dei famosi.

La vita privata di Marina Occhiena: chi è il marito e che lavoro fa

Marina Occhiena è sposata Giuseppe Giordano, che di professione è un medico specializzato in ginecologia. Non si hanno altri dettagli su suo marito in quanto è una persona lontana dai riflettori. La coppia ha avuto un figlio nato nel 1997.

Prima di sposare il ginecologo Giordano, Marina Occhiena ha fatto parlare di sé per i suoi precedenti flirt. All'inizio della sua carriera con i Ricchi e Poveri ha frequentato il cantante romano Francesco, detto Franco, Califano.

In seguito è stata legata anche ad altre persone, tra queste spicca il nome del noto paroliere Cristiano Minelollo, detto Popy.

