Chi è Marina Suma: età, carriera, vita privata, marito, figli

Chi è Marina Suma? La popolare attrice che ha raggiunto l'apice del suo successo negli anni '80 si metterà in gioco partecipando al reality show L'isola dei famosi 18. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e ripercorriamo la sua carriera cinematografica.

Chi è Marina Suma: età, carriera cinematografica e teatrale, riconoscimenti

Marina Suma è nata a Napoli, sotto il segno dello Scorpione, il 4 novembre 1959. Attualmente ha 64 anni ma prima della fine dell'anno spegnerà 65 candeline. Cresciuta nel quartiere Vomero del capoluogo campano, Marina Suma ha iniziato prima una carriera nel mondo della moda, successivamente, all'inizio degli anni '80 ha fatto il suo esordio al cinema.

Il suo esordio è stato un successo e l'ha consacrata nel panorama cinematografico italiano in quanto ha recitato nella pellicola Le occasioni di Rosa (1981). Grazie alla sua interpretazione a dir poco magistrale ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e critica e ha vinto il David di Donatello 1982 come miglior attrice esordiente e il Nastro d'argento 1982 sempre come miglior attrice esordiente.

Alle spalle, Marina Suma, vanta una lunga cinematografia nella quale compare anche uno dei titoli più amati dal pubblico italiano: Sapore di mare (1983). A partire dagli '90, per la precisione dal 1992, ha fatto anche il suo esordio a teatro. L'ultima produzione teatrale a cui ha preso parte è stata Clonazione da Tiffany (2024) di Marco Bellocchio. Al cinema, invece, l'ultima parte recitata risale al 2023 ed è quella di Carmen nel film Prima di andare via, diretto da Massimo Cappelli.

Cosa fa Marina Suma oggi

Marina Suma, oltre al cinema e al teatro, ha un'altra forte passione a cui si sta dedicando. L'attrice crea gioielli e accessori in cartapesta che d'estate espone e vende sulle spiagge di Salina.

Quest'anno, l'attrice napoletana, prenderà parte per la prima volta ad un reality show dal momento che il suo nome è tra quelli dei naufraghi del programma L'isola dei famosi 18.

Dove vive Marina Suma

Marina Suma è una donna molto riservata nonostante abbia fatto e faccia parte del mondo dello spettacolo. Escludendo la sua relazione con Angelo Cannavacciuolo e i rumor di un presunto flirt con Jerry Calà, non sono disponibili molte informazioni sulla vita privata di Marina Suma.

.A tal proposito non si è a conoscenza della città esatta in cui vive. Nel 2023 aveva dichiarato che la sua vita si divideva tra Roma, Napoli e l'isola Salina.

Marina Suma e la malattia del compagno

Dopo la fine della relazione con Angelo Cannavaciuolo e dopo aver smentito il flirt con il collega e amico Jerry Calà, Marina Suma ha frequentato un uomo di nome Claudio per 20 anni. Nel 2021, purtroppo, il suo compagno è deceduto a causa di una grave malattia. L'attrice, parlando del rapporto con il compagno e della sua malattia, aveva dichiarato ai microfoni della trasmissione Oggi è un altro giorno:

Durante la malattia ci siamo sempre detti tutto. Io sono sempre stata normale con lui, facevamo le cose che abbiamo sempre fatto. Chiaro che lui non è che stesse molto bene e non aveva sempre voglia di ridere e scherzare ma io ho scoperto di essere molto forte, di avere molto coraggio.

Marina Suma ha figli?

Marina Suma non ha figli. Ha provato in tutti i modi ad averne e avrebbe voluto averne uno anche tramite fecondazione eterologa. Purtroppo però, a causa della Legge 40, tale pratica era stata dichiarata illegale e l'attrice napoletana ha dovuto rinunciare ad avere figli biologici.

Leggi anche: Chi è Francesca Bergesio: età, carriera, vita privata, genitori, Miss Italia 2023