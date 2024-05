Alberto Salerno è un paroliere e produttore discografico italiano. Noto per la sua produzione musicale e per essere sposato con la talent scout Mara Maionchi. Da appassionato di musica è riuscito a fare del suo hobby un vero e proprio lavoro, arrivando poi al successo. Ecco chi è Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi, e cosa sappiamo sulla sua carriera e la sua vita privata.

Alberto Salerno è un paroliere italiano, pilastro della musica nel nostro Paese, nato il 30 dicembre 1949.

Fin da piccolo era appassionato di musica, la stessa che anni dopo lo ha reso famoso. Comincia a interessarsi alla musica attorno ai 15 anni, scrivendo testi e frequentando studi di registrazione, passione probabilmente ereditata dal padre Nicola Salerno, un vero e proprio maestro della produzione musicale (suo il brano Tu vuò fa l’americano).

Il primo successo arriva ai 18 anni con la canzone Avevo un cuore, interpretata da Rino Gaetano. Negli anni Settanta arriva a un livello eccezionale, scrivendo canzoni quali Io Vagabondo e Tutto a posto dei Nomadi. Altri suoi successi sono Terra Promessa di Eros Ramazzotti e Donne di Zucchero. Tra le sue collaborazioni più importanti anche quelle con Marcella Bella e Mango.

Alberto Salerno ha portato più volte dei brani al Festival di Sanremo, vincendo 4 volte rispettivamente nel 1977 con Bella da morire, Homo Sapiens; nel 1984 con Terra Promessa, Ramazzotti; nel 1999 con Senza Pietà, Anna Oxa; nel 2003 con Per dire di no, Alexia.

La svolta nella vita di Alberto Salerno arriva grazie all’incontro con quella che, successivamente, sarebbe diventata sua moglie: Mara Maionchi.

Infatti, non solo i due si sono sposati, ma hanno anche fondato insieme una casa discografica chiamata Non ho l’età.

Da quel momento in poi, nonostante alcuni alti e bassi, i due non si sono mai lasciati e stanno insieme da cinquant’anni. I due sono partner sia dal punto di vista personale sia professionale e si stimano moltissimo.

In un’intervista Mara Maionchi ha parlato anche del passato tradimento del marito, ma ha dichiarato anche che lo risposerebbe all’istante se dovesse tornare indietro. Nonostante tutto. Infatti, ha raccontato:

Ho scoperto che mio marito ha avuto una debolezza, ma quando hai dei figli e un progetto di vita insieme, si perdona e si supera. Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui. Certo, se fosse stata una storia lunga magari due anni sarebbe stato diverso, ma così per fortuna non è stato. Ho perdonato naturalmente e non mi sono sognata di vendicarmi.