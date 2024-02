Le curiosità su Angelina Mango: ecco chi è Marta Donà, la sua manager

Il Festival di Sanremo 2024 è stato vinto da Angelina Mango, che ha saputo conquistare pubblico e sala stampa con il suo brano "La noia", che unisce sonorità colombiane a un testo accattivante. Tra polemiche ed elogi, la cantante di origini lucane ha avuto la meglio su Geolier, dato per favoritissimo e che ha conquistato il 60% dei voti al televoto.

Ma chi c'è dietro la vincitrice del Festival di Sanremo 2024? Il nome non è nuovo agli addetti ai lavori del settore musicale. Stiamo parlando di Marta Donà, manager di successo che accompagna vari artisti nel campo musicale e non solo.

Chi è Marta Donà?

Marta Donà è in questo momento la manager all'apice del successo. Negli ultimi anni ha collezionato ben quattro vittorie al Festival di Sanremo con i cantanti presenti in agenzia. Nonostante sia "nipote d'arte" essendo nipote di Adriano Celentano e Claudia Mori, la manager ha creato un'agenzia di management degli artisti tutta al femminile, composta al 100% da donne.

L'agenzia è stata fondata nel 2016 e si chiama LaTarma, che è un anagramma del nome della manager. Ha iniziato a lavorare nel mondo della comunicazione fino a giungere in Sony come addetto stampa. Fin quando un giorno Marco Mengoni quell'anno le chiede di lasciare tutto e seguirlo come manager. Marta Donà accetta la sfida che porta alla creazione dell'agenzia.

Chi sono gli artisti rappresentati da Marta Donà

Non c'è solo Angelina Mango nella rosa di artisti che segue l'agenzia LaTarma. Come anticipato prima, Marco Mengoni è il cantante che ha reso tutto questo possibile e, per ovvie ragioni, è seguito dal team di Marta Donà. Accanto al cantante di Ronciglione troviamo anche Francesca Michielin. In passato, hanno fatto parte della scuderia anche i Maneskin.

Fa parte del team di artisti anche il presentatore Alessandro Cattelan, che ha condotto un'edizione dell'Eurovision e ha alle spalle una florida carriera in Sky e ora in Rai con il programma "Stasera c'è Cattelan".

Marta Donà ha vinto con i suoi artisti Sanremo per ben quattro volte negli ultimi anni. Partendo dalle vittoria di Marco Mengoni nel 2013 e nel 2023, proseguendo con la vittoria dei Maneskin nel 2021 e concludendosi ora con la vittoria di Angelina Mango.

Inoltre, vanta anche numerose partecipazioni all'Eurovision Song Contest. Nel 2013 e 2023 con Margo Mengoni, nel 2021 con i Maneskin che hanno vinto, ma subito dopo hanno deciso di abbandonare l'agenzia LaTarma, e anche nel 2016 con Francesca Michielin che accettò di rappresentare l'Italia al posto de Lo Stadio che quell'anno vinse il Festival di Sanremo. Quest'anno ritornerà a partecipare all'Eurovision perché la vincitrice di Sanremo, Angelina Mango, ha accettato e volerà in Svezia per rappresentare l'Italia il prossimo maggio.

Una carriera ricca di soddisfazioni per la manager che ha seguito il cuore rinunciando a un posto sicuro per lanciarsi in una nuova sfida. E questa sfida è stata abbondantemente vinta.