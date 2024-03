Marta Fascina ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

Secondo Dagospia, Marta Fascina ha un nuovo fidanzato e la famiglia di Berlusconi è felicissima per questa notizia in quanto vuole cacciarla da Villa San Martino.

Marta Fascina nuovo fidanzato

La Fascina sembra, finalmente, aver dimenticato il suo compagno storico Berlusconi e ad abbandonare il ruolo di vedova. Il suo cuore è stato "rubato" da un nuovo ragazzo che sembra non faccia parte della politica e neanche dello showbiz.

I Berlusconi sono molto contenti di questa nuova vita per la Fascina in quanto non vedono l'ora di liberare la Villa San Martino dove attualmente risiede Marta. Secondo sempre Dagospia, la famiglia Berlusconi avrebbe preso una casa a Milano per Marta e il suo nuovo fidanzato. Seguiranno aggiornamenti sull'identità del suo nuovo amore. Che abbia finalmente dimenticato Berlusconi e abbia iniziato a ri-vivere?