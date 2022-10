Marta Flavi in pista a Ballando con le Stelle conquista il pubblico per grazia ed eleganza. Ecco chi è la bellissima 70enne, ex moglie di Maurizio Costanzo, che ha incantato la pista da ballo del sabato sera di Rai uno.

Marta Flavi in pista a Ballando con le Stelle conquista il pubblico per grazia ed eleganza. Ma chi è la bellissima 70enne, ex moglie di Maurizio Costanzo che ha incantato la pista da ballo del sabato sera di Rai uno?

Accesi i riflettori sulla pista da ballo della trasmissione più amata dal pubblico televisivo italiano “Ballando con le Stelle”. Da sabato 8 ottobre è partita la diciassettesima edizione del famosissimo talent show che terrà compagnia alle famiglie italiane per circa 10 sabati.

Il format, ispirato al talent britannico Strictly Come Dancing, ha al timone ormai dai suoi esordi la bravissima Milly Carlucci e il maestro Paolo Belli.

Le esibizioni delle coppie in gara saranno giudicate da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e da Carolyn Smith.

Novità per la “giuria popolare”. Al volto noto di Rossella Erra si affiancano i ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira come giurati. La giuria popolare avrà, quindi la possibilità di contestare la giuria tecnica.

Il verdetto finale sarà sempre frutto della decisione del pubblico da casa che avrà la possibilità di votare le coppie direttamente sui social ufficiali della trasmissione televisiva.

Ma tra conferme e nuovi innesti questa edizione ha fatto brillare immediatamente una stella.

Si tratta della bellissima Marta Flavi, una splendida 70enne nota al pubblico televisivo per essere l’ex moglie di Maurizio Costanzo. Ecco chi è la bellissima conduttrice di Agenzia Matrimoniale ora concorrente di Ballando con le Stelle.

Marta Flavi, chi è la bellissima 70enne che incanta Ballando con le stelle

Ballando con le stelle 2022 è appena iniziato, ma già molte sono le sorprese. Tra i vip in gara, c’è un personaggio che ha da subito conquistato la scena per grazia ed eleganza. Si tratta della bellissima Marta Flavi, 70nne dal fisico invidiabile e dai modi eleganti e pacati.

La bellissima conduttrice, in coppia con il ballerino Simone Arena con pochi passi di tango ha convinto tutti, giurati e pubblico da casa.

Ma chi è Marta Flavi?

Molti la ricordano per essere stata al timone di uno dei programmi più famosi degli anni novanta, Agenzia matrimoniale. Un programma considerato da molti come il primo dei reality show andato in onda dal 1989 e il 1995 che ha fatto sposare tantissima gente.

Ma oltre ad essere stata la conduttrice di famoso programma Mediaset, Marta Flavi è ricordata dal grande pubblico per essere stata la terza moglie di Maurizio Costanzo. La storia è finita, quando la bellissima 70enne ha scoperto il tradimento del marito ascoltando una telefonata con l’attuale moglie Maria de Filippi.

Oggi poco si sa sulla vita sentimentale della bellissima conduttrice di Agenzia Matrimoniale. Durante la conclusione dell’esibizione a ballando con le stelle mima un cuore, probabilmente diretto al suo Pierpaolo, con cui è fidanzata già da qualche tempo e che è più giovane di lei di 2 anni.

Lo stesso uomo che aveva chiesto di sposarla dopo un anno di relazione e a cui lei stessa aveva risposto di no. Marta Flavi, in un’intervista ha poi chiarito il perché della risposta “Io proprio non ce la faccio a fare la moglie, non è nella mia indole”.

La nota conduttrice tv ora concorrente di Ballando con le Stelle, in una recente intervista ha poi ripercorso un periodo buio della sua vita nel quale ha vissuto il trauma di quattro aborti spontanei. Le resta un unico rammarico: quello di non essere diventata mamma.

Marta Flavi, la bellissima 70enne e il suo elisir di bellezza

La nuova star di Ballando con le Stelle, Marta Flavi è apparsa al grande pubblico, conquistandolo, in una forma invidiabile.

Insieme al suo ballerino, Simone Arena, nella prima puntata del programma, si sono cimentati in un sensuale tango sulle note di “Ancora, ancora, ancora” di Mina. La bionda conduttrice, fasciata in un abito di pizzo nero, ha subito conquistato il web con il suo modo di fare elegante e raffinato.

I commenti sulla bellissima Marta Flavi non si sono sprecati. La cosa che ha più destato la curiosità del pubblico è stata la sua incredibile forma fisica. Pelle levigata, gambe da far invidia alle più giovani. Lei ha sempre sottolineato di non essere ricorsa al chirurgo estetico.

E a chi le chiede qual è il suo elisir di giovinezza, risponde: “la cura di sé stesse”.

Mangiare sano, fare tanto esercizio fisico e curarsi la pelle con l’uso quotidiano di creme senza mai esporsi al sole.

E se ciò non bastasse, tanta attività fisica cyclette, pesi e camminata veloce e tanto pilates.