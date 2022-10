Al via la nuova edizione de Il Collegio (la settima per l'esattezza), il docu-reality di Rai Due in collaborazione con Banijay Italia e che si appresta a narrare le vite di alcuni alunni di un collegio italiano del 1958.

Tante novità per la nuova edizione e molti nuovi concorrenti, tra cui la sedicenne Marta Maria Erriquez. Scopiamo qualcosa di più sulla nuova allieva de Il Collegio e sulla sua vita privata.

Marta Maria Erriquez, chi è la nuova alunna de Il Collegio e la sua identità di genere

Sedici anni, di Venaria Reale (Torino), Marta Maria Erriquez si appresta ad entrare a far parte del cast de Il Collegio, il docu-reality di Rai Due che vedrà ventuno ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni, destreggiarsi nelle sfide della vita in un colelgio del 1958.

Marta è una grande appassionata di calcio; le piace moltissimo preparare cocktail e sperimentare nuove miscele, ma soprattutto, il contatto con le altre persone, proprio per questo sta studiando per diventare bartender e il suo grande sogno è quello di poter partire per l'America.

In questo momento della sua vita, dichiara, non ha ancora le idee chiare sulla sua identità di genere e spera che questa esperienza le consentirà di parlare di questa parte della sua vita nel modo "più corretto possibile"; ha infatti dichiarato:

“Ognuno di noi ha un’identità. La mia la manifesto nel mio modo di vestire, nei pantaloni larghi, o nelle magliette di Van Gogh. Non mi piace darmi etichette, la mia identità di genere è una cosa che sto scoprendo piano piano e il mio modo di vestire non rappresenta il mio essere femmina o il mio essere maschio, ma rappresenta me, rappresenta “Erri”. Ho fatto un’evoluzione. L’evoluzione è un continuo svilupparsi”.

Le novità della settima stagione de Il Collegio

Tante le novità attese per questa settima edizione, tra cui la nuova voce narrante che quest'anno verrà interpretata da Nino Frassica.

Il Collegio si svolge nel Convitto Nazionale Regina Madre di Anagni ed è ambientato nel 1958, in pieno boom economico; in quegli anni grazie a un sensibile miglioramento della qualità della vita, anche il livello di scolarizzazione è aumentato moltissimo e sempre più famiglie, iniziavano a desiderare una carriera per i propri figli.

Il Collegio si ispira proprio a questo momento storico e proprio per questo, in questa stagione ci saranno due sezioni (proprio come in quel periodo), una con il latino, per preparare all'esame di terza media gli allievi che intendono proseguire la propria istruzione con il liceo e un'altra per preparare invece quelli intenzionati a procedere con la scuola di avviamento professionale.

Gli allievi dunque si troveranno immersi nel passato del nostro paese e dovranno per un po' lasciarsi alle spalle le proprie famiglie, social network e smartphone (ecco il loro cachet e quello dei professori) e saranno tenuti costantemente sotto controllo dall'occhio attento di 14 telecamere con operatore, 32 microfoni per seguire quanto diranno i ragazzi e gli insegnanti oltre che un drone che verrà utilizzato dai tecnici per le riprese aeree.