Tutto su Marta Viola, ecco chi è la giovanissima vincitrice di Io Canto Generation

Si è concluso il percorso di Io Canto Generation, un talent show dedicato a ragazzi e ragazze accomunati dalla passione per la musica e per il canto, che sono pronti a mettersi in gioco per aggiudicarsi la vittoria e con essa anche le numerose opportunità che offre il programma.

Marta Viola è la vincitrice di Io Canto Generation 2023, premiata da Gerry Scotti nella serata di mercoledì 27 dicembre: ecco chi è la giovanissima cantante.

Marta Viola è la vincitrice di Io Canto Generation

Esibizioni da brividi quelle che ha presentato Marta Viola, la giovanissima vincitrice di Io Canto Generation, incoronata da Gerry Scotti al termine del programma su canale 5.

A conquistare i giudici è stata la sua voce, presentata duettando con la coach Benedetta Caretta e ma anche con esibizioni da solista, portando sul palco la struggenti brani come "My Heart Will Go On" di Celine Dion e "Di Sole e d’Azzurro" di Giorgia.

In occasione della finale a tre, invece, si è dilettata in "Surrender" in duetto con la sua caposquadra Benedetta Caretta e poi con "All by Myself" di Eric Carmen.

Ha solo 14 anni la giovanissima vincitrice del talent show: Marta viene da Chieri, in provincia di Torino, e ha un passato alle spalle che la rende davvero una grande vincitrice.

Chi è Marta Viola

Marta condivide la passione per il canto e per il mondo dello spettacolo con la sua famiglia: infatti, la mamma Tiziana Porta, così come la sorella Elisa, canta da sempre e ha partecipato a una lunga serie di eventi e concorsi locali; mentre lo zio Luca è un ballerino e insegnate di danza, oltre a essere una star sul social network TikTok.

La sua carriera parte molto presto, quando nel 2019 la famiglia l’ha iscritta a un provino per lo Zecchino d’oro e nello stesso anno Marta si è ritrovata al Junior Eurovision Song Contest, il più importante concorso europeo per ragazzi.

In quell'occasione, la sua esibizione sulle note di “La voce della Terra” è valsa un meritatissimo settimo posto (su diciotto complessivi) in rappresentanza dell’Italia.

Poi nel 2021 è stata protagonista di "All Together Kids", un alto celebre programma televisivo. Quest'anno Marta ha deciso di rimettersi in gioco con Io Canto Generation e ha scritto un altro pezzo della sua storia, vincendo il contest.

Marta Viola e la vittoria a Io Canto

Dopo aver scoperto la vittoria, Marta Viola non è riuscita a trattenere le lacrime: l'emozione era troppo forte.

Vorrei ringraziare la mia famiglia per avermi sostenuto in questi anni, i vocal coach per avermi migliorata e tutto il pubblico.

Queste sono state le sue prime parole, proprio nel momento in cui Gerry Scotti le consegnava il suo premio.

Cosa ha vinto Marta Viola

La vincitrice di Io Canto Generation ha diritto non solo alla fama e alla notorietà che il programma conferisce, ma anche a dei premi molto speciali.

Infatti, al primo classificato spetta la possibilità di intraprendere un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA e grazie a R101 la possibilità di registrare una cover.