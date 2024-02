Martedì e giovedì grasso, perché si chiamano così e qual è il loro significato

Il Carnevale è una festa legata alla tradizione cristiana che precede il tempo liturgico della Quaresima e prevede celebrazioni pubbliche a febbraio o all'inizio di marzo, periodo in cui le città italiane si animano di eventi come parate, sfilate giochi di strada, spettacoli e altri intrattenimenti.

Il martedì grasso e il giovedì grasso sono due giornate simbolo del Carnevale, che è una festa “mobile”, ovvero non segue lo stesso calendario ogni anno. Il motivo? Questi giorni di festa sono strettamente legati alla Pasqua: la festa più divertente e colorata dell’anno, infatti, viene celebrata 70 giorni prima della domenica di Pasqua. Scopriamo quindi cosa sono martedì e giovedì grasso e quali sono le tradizioni legate a questi giorni di festa.

Che cosa vuol dire giovedì grasso?

L’inizio e la fine del Carnevale vengono scanditi da giorni che racchiudono significati e tradizioni culinarie che variano anche a seconda della regione italiana. Anche se oggi sono poche le persone che osservano le tradizioni alla lettera, non ne è andato perduto lo spirito festoso, né il piacere di portare in tavola alcuni piatti e dolci della tradizione.

La prima data da ricordare per la festività è il cosiddetto giovedì grasso. Si tratta del giorno clou del Carnevale e non è un caso che per molti italiani sia sinonimo di abbuffate, dolci e leccornie tradizionali: in fondo, il giovedì grasso apra le porte al Carnevale, un periodo di circa una settimana dedicato a godere dei piaceri della tavola (e non solo) prima dell'inizio della Quaresima.

Le tradizioni a tavola variano da regione in regione, ma in tutta Italia il giovedì grasso vede sfornare famosi dolci, ma anche piatti a base di carne di maiale. Dal berlingozzo a Firenze, passando per i ravioli di carne in Abruzzo e i krapfen a Bolzano, fino a chiacchiere, sanguinaccio e migliaccio in Campania: una festa di colori, ma anche di sapori.

C’è da sottolineare un aspetto, però, perché, se in alcune zone d’Italia il giovedì grasso inaugura proprio l’inizio del Carnevale, là dove vige il calendario ambrosiano e non quello romano (per esempio, a Milano) i festeggiamenti “ritardano” di qualche giorno.

Infatti, se in alcune regioni italiane le scuole concedono qualche giorno di festa, dove si segue il calendario ambrosiano anche le feste si spostano di qualche giorno

Che cosa vuol dire martedì grasso?

Abbiamo visto come le porte del Carnevale si aprano a partire dal giovedì grasso (anche se non per tutte le regioni italiane), ma quali sono le altre date da ricordare?

In primis, la domenica di Carnevale, giornata sempre ricca di eventi. Ma, prima o poi, si sa, le feste finiscono. A portarle via, un po’ come l’Epifania per il Natale, è il martedì grasso. In sostanza, stiamo parlando dell’ultimo giorno di Carnevale, quello che precede il mercoledì delle Ceneri.

Anche il martedì grasso viene dedicato ad abbuffate di carne e di dolci, e le tradizioni a tavola, come per il giovedì grasso, variano da regione a regione. Più o meno in tutta Italia, però, il pranzo prevede carne di maiale, lasagne, torte salate e fritti.

Giovedì e martedì grasso: perché si chiamano così

Per comprendere perché si chiamano giovedì grasso e martedì grasso bisogna risalire all'origine della parola Carnevale, che nasce dall'unione di due parole latine, "carnem" e "levare", e significa quindi eliminare la carne.

I giorni di Carnevale sono quindi i giorni dell'abbondanza prima dell'astinenza quaresimale, in cui si fa il pieno di cibi grassi per sopportare poi il lungo digiuno dalla carne e dai cibi molto calorici, da evitare durante la Quaresima, fase in cui l'anima deve purificarsi per prepararsi ad accogliere la Pasqua

Che cosa vuol dire sabato grasso?

Il sabato grasso è il giorno che segna la fine dei festeggiamenti del Carnevale nelle città dove si osserva il rito Ambrosiano. Infatti, secondo il rito Ambrosiano, osservato nella maggior parte delle chiese dell'arcidiocesi di Milano e in alcune delle diocesi vicine, il periodo quaresimale inizia con la prima domenica di Quaresima. L'ultimo giorno di Carnevale è dunque il sabato, quattro giorni dopo rispetto al martedì grasso in cui termina il Carnevale celebrato dove si osserva il rito romano.

