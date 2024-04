Martin Sal: chi è il fratello del famoso Luis e cosa c'entra con Muschio Selvaggio

Luis Sal ha rotto con Fedez. I due conducevano insieme il podcast "Muschio selvaggio", di enorme successo, dove, in qualche puntata, era apparso anche Martin in veste di co-conduttore. Ma chi è Martin Sal?

La vita del fratello di Luis Sal è avvolta nell'ombra. Alla sua prima apparizione pubblica, durante un episodio di Muschio Selvaggio, non venne neppure presentato. Capiamo insieme chi è Martin Sal.

Chi è Martin Sal: tra libri, podcast e streaming

Della vita privata di Martin Sal non si sa molto. Come accennato, è il fratello di Luis Sal, noto youtuber che ha scalato le classifiche delle personalità più viste sul web in pochissimo tempo. Luis grazie alla sua improvvisa popolarità aveva conosciuto le icone più seguite sui social, arrivando a stringere una forte amicizia con Fedez.

Dalla loro amicizia era nato un rapporto lavorativo: dal 2020 i due conducevano insieme il podcast "Muschio Selvaggio", che per un lungo periodo di tempo era stato -ed è tuttora- uno contenuti più seguiti in Italia. In alcune puntate, nelle vesti di co-conduttore, era spuntato anche Martin Sal. All'epoca il fratello di Luis non fu nemmeno presentato:

Lui c’è sempre stato nella mia vita, essendo mio fratello. Nel Muschio Selvaggio è stato un bilanciatore del tavolo: siamo i due opposti. Fedez è pop, io sono frivolo, lui compensa. Non ci sembra importante dire alle persone che fosse mio fratello, per questo non l’abbiamo presentato. Perché non abbiamo mai detto il suo nome? Io posso anche dirlo…”

dichiara Luis a "Cerbero". Martin partecipa sempre più spesso al podcast, finendo anche nella sigla del programma. Nella maggior parte dei casi compare durante le puntate dove sono presenti scrittori, registi e celebrità del mondo mediatico. Martin infatti è da sempre un grande appassionato di letteratura, cinema e cultura in generale.

Durante una live su Twitch con Homyatol, Martin ha dichiarato di lavorare a contatto con i libri, seppur non sia chiaro cosa faccia esattamente. "Che mestiere faccio? Faccio giudicare libri dalla copertina", questa fu la sua dichiarazione all'epoca. E a proposito di live su Twitch: Martin ha un canale sulla nota piattaforma viola con più di 100mila followers. I temi delle sue puntate ricalcano temi di grande attualità, passando per giochi che lui stesso definisce "borderline" fino ad arrivare alla musica.

Martin, da ciò che si evince dalle sue apparizioni, è più pacato ed introverso rispetto al fratello più famoso. Insieme a lui conduce Muschio Selvaggio, dopo che Luis e Fedez si sono separati. La notizia dell'allontanamento tra i due aveva aperto le porte della conduzione del podcast a Homyatol, che però aveva declinato l'offerta per problemi personali. A quel punto la scelta è ricaduta su Martin, che ha già avuto modo di mettersi in mostra proprio a "Muschio Selvaggio".

Chi e quanti sono i fratelli Sal

Luis, il più piccolo tra i tre fratelli, è anche il più famoso. Martin è il maggiore, nato nel 1992. In mezzo troviamo Leon, che non ha mai fatto apparizioni pubbliche. In tutto, dunque, i fratelli Sal sono 3, e pur essendo nati e cresciuti a Bologna hanno origini argentine.