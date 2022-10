Il palco di X Factor è tante cose: è il palco delle possibilità, della rivincita e della voglia di dare un nuovo slancio alla propria vita ma, soprattutto, è il trampolino da cui potrebbe partire una magica carriera nel mondo della musica.

Ed è proprio con lo spirito di chi vuole rinascere e affermarsi che è salita sul palco Martina Baldaccini, in arte Marla, che ha incantato il pubblico di X Factor con una graffiante versione di Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina.

Chi è Martina Baldaccini: vita e carriera

Look dark, una voce ipnotica e una storia tutta da scrivere. Martina Baldaccini, 27 anni, nasce nella città sarda di Carbonia, una realtà piccola, forse fin troppo per una ragazza come Martina che sogna in grande.

Con la musica nel cuore e la chitarra in spalla, a 17 anni Martina lascia la Sardegna e vola a Londra per cercare la sua strada. E, in effetti, è proprio la strada che diventa il suo primo palcoscenico, il posto dove coltivare la sua passione e far sentire la sua voce, unica ed emozionante.

Martina diventa così una Busker, un’artista di strada, inizia a viaggiare per il mondo, e ovunque vada porta con sé il suo sound e la sua innata bravura.

Ben presto, Martina decide di dare un’ulteriore svolta alla sua vita, di provare una cosa del tutto nuova, come quella di partecipare a un talent-show.

Sul palco di X Factor, Martina porta un pezzo intramontabile di Mina scritto dalla regista Lina Wertmüller, Mi sei scoppiato dentro al cuore. È una versione intima ma potente, resa ancora più magica dal timbro graffiante di Martina, che dona alla canzone una leggera sfumatura rock.

I giudici ascoltano, rapiti, la performance: tutti applaudono, il pubblico si alza in piedi, e il verdetto non può che essere uno solo: Martina si aggiudica Quattro Sì, passando alla fase dei Bootcamp insieme agli altri artisti che nelle settimane precedenti hanno convinto i giudici, dal duo degli STT alla cantautrice Cecilia Quaranta, in arte Talèa.