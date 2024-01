Martina Stella: chi è, età, carriera, vita privata, marito, figli

Chi è Martina Stella? Volto noto del grande e del piccolo schermo italiano, ha recitato in molti film e serie televisive di successo. L'attrice ha anche fatto parlare molto di sé per la sua vita privata, soprattutto per quanto riguarda le frequentazioni con colleghi e altre persone famose.

Martina Stella: chi è, età, carriera

Martina Stella è nata a Impruneta, in provincia di Firenze, sotto il segno del Sagittario, il 28 novembre 1984, attualmente ha 39 anni. L'attrice toscana ha iniziato la sua formazione cinematografica a partire dal 1998 presso la Scuola di Cinema Immagina di Firenze e a soli 16 anni ha fatto il suo esordio al cinema nel film L'ultimo bacio (2001).

Da quel momento Martina Stella è diventata una presenza quasi costante in moltissime pellicole di successo, tra cui:

• Un amore perfetto ;

• Amnèsia ;

• Nemmeno in un sogno.

Tutti e tre i film sono stati girati nel 2002 e in tutti e tre i film l'attrice ha avuto un ruolo principale. Nel 2004, a distanza di due anni, ha anche ottenuto un cameo nel popolarissimo film statunitense Ocean's Twelve.

Dopo alcuni anni di assenza dal cinema, Martina Stella è tornata nel 2007 e tra questa data e il 2009 ha recitato in:

• Ripopolare la reggia (2007);

• K. Il bandito (2007);

• Il mattino ha l'oro in bocca (2008);

• Il seme della discordia (2008);

• Un'estate ai Caraibi (2009);

• Nine (2009).

Martina Stella ha anche preso parte a diverse produzioni televisive, tra queste si ricordano:

• Le stagioni del cuore (2004);

• La freccia nera (2006);

• Le ragazze di San Frediano (2007);

• Piper (2007);

• Tutti pazzi per amore (2011);

• Caruso, la voce dell'amore (2012).

L'ultimo serie televisiva in cui ha recitato Martina Stella è La lunga notte (2024), dove interpreta Claretta Petacci, amante di Benito Mussolini.

La vita privata: ex fidanzati, marito e figli

Martina Stella ha fatto parlare a lungo della sua vita privata. Durante la sua carriera le sono stati attribuiti flirt con persone legate al mondo dello sport e dello spettacolo tra cui: Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiano. Con l'ultimo attore menzionato è stata fidanzata dal 2008 al 2011.

A partire dal 2011 ha iniziato a frequentare l'hair stylist Gabriele Gregorini. Dalla loro unione è nata una figlia che si chiama Ginevra. Stella e Gregorini si sono lasciati nel 2014.

Nel 2015 è stata fidanzata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia, che ha sposato nel 2016. Dalla loro unione è nato Leonardo, ma nel mese di agosto 2023 i due coniugi si sono separati senza specificare alcun motivo.

