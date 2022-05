La fine della relazione con Giulia Lisioli, la ragazza che Blanco era corso a baciare dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood e alla loro struggente "Brividi", era stata confermata dalla stessa su Instagram dopo che avevano già iniziato a circolare voci al riguardo.

Ma a distanza di qualche mese dalla rottura della sua precedente relazione, il giovane cantante e la sua nuova fiamma non si nascondono più e pubblicano un romantico scatto sotto la Tour Eiffel. Ecco allora chi è Martina Valdes e cià che sappiamo su di lei.

Martina Valdes, chi è la ragazza che ha conquistato il cuore di Blanco

Per il momento le informazioni che abbiamo su Martina Valdes non sono molte. La ragazza infatti è sì una "social star", come vedremo nel nostro articolo, ma non è propriamente un personaggio pubblico o, almeno, non quanto lo è Blanco in questo momento. Non sappiamo nulla infatti sulla sua famiglia di origine né sulla sua età. Stando a quanto riportato dal suo profilo Facebook sappiamo però che è nata a Desenzano del Garda, dove ha frequentato anche le scuole, ma che vive a Salò. E a proposito di Social network, come dicevamo, quelli di Martina sono davvero molto seguiti! Su Instagram per esempio conta qualcosa come 19mila followers ma è su TikTok, dove si diverte a condividere balletti e trend di ogni tipo, che è conosciuta maggiormente. Qui infatti il suo profilo supera i 90k.

Ballerina di professione e per passione, sappiamo anche che attualmente lavora per Mamacita Club ma sempre stando a quanto scritto su Facebook, in precedenza avrebbe anche lavorato in una residenza per anziani.

Blanco e Martina finalmente allo scoperto

Possiamo dirlo, ci siamo passati tutti. Al cuore non si comanda, soprattutto quando si hanno 18 anni e le emozioni, quando arrivano, si vivono in modo più intenso senza pensare al tempo che passa e senza pensare a ciò che c'è stato prima ed è proprio quello che sembra essere successo a Blanco e Martina. Che il cantante bresciano subito dopo l'annuncio della relazione con la sua ex ragazza si fosse già lasciato travolgere da una nuova, irresistibile, fiamma era ormai praticamente chiaro a tutti. Erano infatti già stati pizzicati dai fan in diverse occasioni (durante i concerti di Blanco per esempio) e i video, inevitabilmente, avevano fatto il giro di Internet.

Mancava insomma solo l'ufficialità da parte di uno dei due o entrambi ed è finalmente arrivata nelle scorse ore. Dopo la fine dell'Eurovision 2022, infatti, Blanco è subito volato a Parigi per prendersi una piccola e meritata pausa prima di riprendere con il tour che lo vede impegnato in questi mesi e che ha già registrato, con successo, il sold out.

Nella città più romantica del mondo, appunto, non ci è andato da solo ma proprio con Martina Valdes. La ragazza comunque non ha mai abbandonato il fianco di Blanco, era infatti con lui anche a Torino, in occasione della kermesse. Insomma, non c'è bisogno di ulteriori particolari parole in questi casi, i fatti o meglio, i social parlano chiaro!