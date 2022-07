Un fine settimana intenso quello dal 21 al 24 luglio per la Marvel Studio, durante il quale ha reso pubblica la fitta programmazione per piccolo e grande schermo dei prossimi anni. Sono tanti i film in uscitai che la Marvel ha in serbo per i prossimi anni e che costituiscono la Fase 5 e 6 dell’universo Marvel. Prima di andarle a vedere insieme, ricordiamo cosa manca all’appello per chiudere la Fase 4.

Le ultime uscite cinematografiche della Fase 4 della Marvel Cinematic Universe

She-Hulk: Attorney at Law - 17 agosto 2022

Black Panther: Wakanda Forever - 11 novembre 2022

Dopo Ferragosto, con la fine delle ferie estive agli sgoccioli, sarà disponibile in streaming sui canali Disney+ She-Hulk: Attorney at Law. L’antefatto della serie TV lascia presagire avvincenti sviluppi di trama. Tatiana Maslany nei panni di Jennifer, cugina di Hulk, ha bisogno di una trasfusione di sangue per sopravvivere. Ma insieme al plasma, Bruce Banner le dà anche i suoi poteri.

Torna invece sul grande schermo "Black Panther: Wakanda Forever", al cinema a partire dall’11 novembre di quest’anno. Curiosità e suspence circa questa produzione. La Marvel Studio ha deciso che nessuno sostituirà Chadwick Boseman nei panni di T’Challa, morto prematuramente per un cancro al colon nel 2020. Le conseguenze della morte di Black Panther verranno affrontate in questo blockbuster, dove torneranno Shuri, Nakia, Okoye, M’Baku, Ayo, Everett K. Ross, Ramonda, Riri Williams/Ironheart, Aneka e Tenoch Huerta. Chissà se Black Panther senza Black Panther riuscirà a rubare i primati e gli entusiasmi del secondo capitolo del Dottor Strange.

Calendario della Fase 5 Marvel Cinematic Universe e data di uscita film

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 5 febbraio 2023

Secret Invasion - primavera 2023

Guardiani della Galassia Vol. 3 - 5 maggio 2023

Echo - estate 2023

Loki stagione 2 - estate 2023

The Marvels - 28 luglio 2023

Iron Heart - autunno 2023

Blade - 3 novembre 2023

Agatha: Coven of Chaos - inverno 2023

Daredevil: Born Again - primavera 2024

Captain America: New World Order - 3 maggio 2024

Thunderbolts - 26 luglio 2024

Il calendario della Fase 6 Marvel Cinematic Universe

Fantastic 4 - 8 novembre 2024

Avengers: The Kang Dynasty - 2 maggio 2025

Avengers: Secret Wars - 7 novembre 2025

La Fase 5 si aprirà a febbraio del prossimo anno e si chiuderà nel 2024. Un calendario denso di ritorni e di novità, sia per lo streaming dal divano di casa che per le proiezioni in sala cinematografiche di tutto il mondo. Per quanto riguarda il grande schermo, sicuramente c’è frenesia per l'uscita dei Guardiani della Galassia Vol. 3, blockbuster della Marvel in grado di mettere d’accordo più grandi e più piccini. Dopo che avrà interpretato l’uomo ragno in “Spider-Man: No Way Home”, Charlie Cox tornerà a vestire i panni di “Daredavil: Born Again”.

Per quanto riguarda la Fase 6, possiamo dire che su Disney+ è in arrivo una serie tv sui Fantastici 4. Nessuna voce di corridoio, invece, per quanto riguarda le due produzioni sugli Avengers prevista per maggio e novembre 2025.