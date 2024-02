Mary Poppins vietato ai minori: ecco i motivi dietro la sconvolgente decisione

Una notizia assurda, che nel 2024 non fa neanche sorridere: Mary Poppins è stato vietato ai minori. La pellicola del 1964 del regista Robert Stevenson, vincitrice di cinque Oscar nel 1965, non è adatta "ai bimbi soli".

Perché Mary Poppins è stato vietato ai minori? I motivi

Nel 2024, in un mondo in cui i bambini nascono con gli smartphone in mano e crescono immersi nella cultura digitale, spesso senza alcun controllo genitoriale, il film Mary Poppins viene vietato ai minori. Questa è la decisione che ha preso la British Board of Film Classification (Bbfc), ritenendo la pellicola di Robert Stevenson non adatta "ai bimbi soli".

A distanza di 60 anni dall'uscita del film, la Bbfc ha preso questa decisione perché "contiene un linguaggio discriminatorio". Per questo motivo, si sconsiglia la visione di Mary Poppins ai minori di 12 anni e senza un adulto accanto. Ma qual è la terminologia che ha scioccato il Board britannico? A finire al centro della loro attenzione è stata la parola "ottentotti".

Quando la pellicola è stata girata, il termine "ottentotti" era utilizzato dagli europei bianchi per indicare i popoli nomadi dell'Africa meridionale. Nel film è usato per riferirsi agli spazzacamini con la faccia sporca di fuliggine. Nel 2024, invece, si grida alla discriminazione.

Mary Poppins: quante volte viene usata la parola ottentotti?

Mary Poppins di Robert Stevenson ha una durata di 2 ore e 19 minuti. Visto che la pellicola è stata vietata ai minori, viene spontaneo pensare che gli attori abbiano abusato della parola "ottentotti". Invece, il termine incriminato è stato utilizzato soltanto due volte. A pronunciarlo è l'ammiraglio Boom, veterano della Marina che crede di essere ancora al comando di una nave. Un portavoce del British Board of Film Classification ha fatto sapere:

Sebbene Mary Poppins abbia un contesto storico, l'uso di un linguaggio discriminatorio non è condannato e in definitiva supera le nostre linee guida per il linguaggio accettabile in "U". Abbiamo quindi classificato il film PG per il linguaggio discriminatorio.

Prima di oggi, la pellicola del 1964 era classificata U, che sta per universal, ossia per tutti. Adesso, invece, è passata a parental guidance (PG), che si traduce come visione con la presenza di un adulto per un minore di 12 anni.

Non dimentichiamo che Mary Poppins è un film che ha fatto la storia del cinema mondiale e ha vinto ben cinque Oscar, tra cui quello per la migliore attrice e la migliore canzone. Era davvero necessario vietarlo ai minori? Come mai non si impongono veti sui social che pullulano di linguaggi discriminatori? Le domande potrebbero andare avanti ad oltranza, ma siamo certi che non riusciremmo a trovare una risposta.