Massimiliano Carrara: chi è, età, lavoro, vita privata, fratello

Chi è Massimiliano Carrara? Il suo volto non è noto al mondo della televisione ma parteciperà insieme al fratello più famoso al programma Pechino Express. Scopriamo qualcosa in più sulla vita del concorrente della trasmissione che è ormai alla sua undicesima edizione.

Chi è Massimiliano Carrara: lavoro e vita privata

Come abbiamo già accennato, Massimiliano Carrara non fa parte del mondo dello spettacolo e dunque è difficile ottenere informazione sul suo conto. È noto che ha una forte passione per la pasticceria, nata quando aveva solo 14 anni e trasmessa anche al fratello più famoso. Nel 2011 Massimiliano decise di trasferirsi negli Stati Uniti d'America (USA) e fondare, insieme al fratello Damiano Carrara, le famosissime Carrara Pastries. Attualmente vive a Los Angeles, in California, e gestisce tre pasticcerie rinomate.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa assolutamente nulla in quanto lontano dai riflettori. Alcune informazioni si possono ricavare dal suo profilo Instagram: @carraramassimiliano. Il pasticciere è solito condividere foto relative alla sua attività professionale, ma non mancano scatti che lo immortalano in attimi di vita quotidiana. Non si è a conoscenza del suo status sentimentale dunque non si sa se sia fidanzato o meno.

Nel suo ultimo post ha condiviso un video di presentazione, insieme al fratello, per la trasmissione Pechino Express. Il duo prenderà il nome di I #Pasticcieri.

Quanti anni ha Massimiliano Carrara

Non si conosce l'età precisa del pasticciere ne il suo luogo di nascita. L'unico dettaglio noto è l'anno di nascita che è il 1987. Da questo dato è possibile risalire all'età di Massimiliano Carrara e infatti potrebbe avere 37 anni. Il condizionale è d'obbligo perché non conoscendo il mese di nascita non possiamo sapere se le 37 candeline siano state già spente tra gennaio e febbraio o se le spegnerà tra aprile e dicembre.

Quanti fratelli ha Massimiliano Carrara

Massimiliano Carrara ha un solo fratello: il già citato Damiano Carrara. Entrambi sono pasticcieri e Damiano è il più grande dei due in quanto nato il 22 settembre 1985.

Dei loro genitori si conosce solo il nome del padre: Ivan Carrara, che lavora come muratore. La madre invece, il cui nome è sconosciuto, è un'impiegata delle poste.

