Chi è Massimiliano Gallo: tutto sul protagonista di Napoli miliardaria!

Massimiliano Gallo, classe 1968, è un volto noto al pubblico delle fiction di Rai uno, ma non solo.

Gallo, infatti, compare in moltissime delle serie firmate Rai che stanno avendo più successo. Tra queste, I bastardi di Pizzofalcone, Imma Tataranni - Sostituto procuratore e Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, in cui interpreta la parte del protagonista, gli hanno fatto guadagnare notorietà.

Massimiliano Gallo è anche il protagonista del nuovo film per la TV Napoli milionaria!, in onda su Rai uno il 18 dicembre 2023. Ecco chi è Massimiliano Gallo.

Chi è Massimiliano Gallo: vita e carriera del protagonista di Napoli malinconica!

Massimiliano Gallo nasce a Napoli nel 1968. Figlio del noto cantante napoletano Nunzio Gallo e dell’attrice di teatro Bianca Maria Varriale, Massimiliano Gallo realizza un percorso professionale di tutto rispetto accanto ad artisti del calibro di Carlo Croccolo e dei fratelli Giuffrè.

Gallo debutta in teatro in tenerissima età, a soli 5 anni, e quando compie i 10 anni è già protagonista di diversi telefilm per bambini girati per la Rai.

Dopo il diploma, Gallo tenta la via dell'università iscrivendosi alla facoltà di Lettere moderne ma presto capisce che non fa per lui. A quel punto, comincia a lavorare per la compagnia teatrale di Carlo Croccolo, spalla di Totò e amico della famiglia Gallo, che lo prepara per l'audizione al Piccolo Teatro di Milano che, però, Massimiliano non passa.

Nel 1988 fonda insieme al fratello Gianfranco, la compagnia teatrale “Gallo” che vanta dieci anni di successi. Tra le varie opere messe in scena ricordiamo Il piacere dell’estate, Francesca da Rimini con la regia di Aldo Giuffrè e Paillettes prodotto dal Moulin Rouge di Parigi.

Nel 1997 è scelto da Carlo Giuffrè per il ruolo di Mario Bertolini in Non ti pago di Eduardo De Filippo.

Nel 2005 Massimiliano ha il suo debutto in televisione con Cefalonia, una miniserie di Riccardo Milani. Da quel momento, ha collezionato ruoli di rilievo e minori in televisione e a teatro.

Negli ultimi anni, Massimiliano Gallo ha lavorato in alcune serie tra le più famose tra quelle firmate Rai. Dal 2017, infatti, recita la parte del commissario Luigi Palma ne I bastardi di Pizzofalcone e dal 2019 interpreta Pietro De Ruggeri in Imma Tataranni - Sostituto procuratore, al fianco di Vanessa Scalera, con cui condivide il ruolo di protagonista nel film Napoli milionaria!.

Massimiliano Gallo ottiene il suo primo ruolo di protagonista nel 2022, nella serie Rai Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. Nel 2023 è di nuovo protagonista, stavolta di un film per la TV tratto da una commedia teatrale: Napoli milionaria!

La vita privata di Massimiliano Gallo: chi sono la moglie, l'ex moglie e i figli

Nel 2022, Massimiliano Gallo ha sposato la bellissima modella e attrice brasiliana Shalana Santana, ex del dentista napoletano ed ex gieffino Alessandro Lukacs. I due stavano insieme da diversi anni e aspettano il loro primo figlio.

Quello con Shalana, che ha un figlio di nome Leon avuto da una precedente relazione, è il secondo matrimonio di Massimiliano Gallo. L'attore era sposato con una donna lontana dal mondo dello spettacolo, Anna, dalla quale ha avuto una figlia di nome Giulia, avuta nel 1997