Chi è Massimo Giletti: vita privata e curiosità sul conduttore e giornalista

Con una carriera di 30 anni sulle spalle, Massimo Giletti è uno dei conduttori e giornalisti più apprezzati della televisione italiana. Eppure, nell'ultimo anno sembra essere sparito dai radar. Vediamo chi è e a cosa è dovuta questa sua latitanza dal piccolo schermo.

Chi è Massimo Giletti: tutto sul giornalista e conduttore

Classe 1962, Massimo Giletti è nato il 18 marzo a Torino, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Dopo il liceo classico, si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Terminati gli studi ha iniziato a muovere i primi passi come giornalista. Nel 1988 ha debuttato sul piccolo schermo come inviato del programma di attualità Matrix.

Negli anni Novanta, Massimo si è trasferito a Roma e ha iniziato a lavorare nei programmi Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia, accanto a Paola Perego. Il successo vero e proprio è arrivato nel 2002, quando ha condotto la trasmissione pomeridiana Casa Raiuno. Grazie alla popolarità ottenuta, i vertici di Viale Mazzini gli hanno affidato il timone di Domenica In, accanto a Mara Venier e Paolo Limiti, e il segmento L'Arena, di cui resta protagonista fino al 2013 e che diventa poi un format a sé.

Da questo momento in poi, la carriera di Giletti è andata sempre crescendo, spaziando tra Rai e La7. Tra i programmi che lo hanno visto al timone nei successivi 10 anni si ricordano: Miss Italia nel mondo, Una voce per Padre Pio e Non è L'Arena. Quest'ultimo è stato sorpreso all'improvviso, nel febbraio del 2023, e ha dato il via alla latitanza di Massimo dal piccolo schermo. Nel 2024 il conduttore è tornato a lavorare per Viale Mazzini, alla guida di La tv fa 70.

La vita privata: chi è l'amore segreto di Giletti?

Massimo Giletti è sempre stato molto geloso della sua vita privata, ma alcune relazioni importanti sono comunque venute a galla. Negli anni Novanta è stato fidanzato con Antonella Clerici, poi ha avuto un flirt con Alessandra Moretti, deputata del Partito Democratico, e con la modella Angela Tuccia.

Nel 2022 è stato beccato con Claudia Gerini, ma i due ci hanno tenuto a sottolineare che tra loro c'è sempre stata solo una grande amicizia. Infine, dal 2023, Giletti dovrebbe essere felice accanto alla sciatrice Sofia Goggia. Alle domande dei curiosi, entrambi rispondono con un "no comment".

Che fine ha fatto Massimo Giletti?

Dal mese di febbraio 2023, Giletti è sparito dalla televisione. Il suo programma Non è l'Arena è stato sospeso da un giorno all'altro, senza alcun tipo di preavviso. Stando a quanto ricostruito dal giornalista Giacomo Amadori su La Verità, Urbano Cairo ha deciso di chiudere la trasmissione perché Massimo stava portando avanti un'inchiesta sulla mafia, che vedeva il coinvolgimento di Silvio Berlusconi, Antonio D’Alì e Marcello Dell’Utri. Si legge:

Qualcuno ipotizza che l’editore, ex dipendente di Silvio Berlusconi e in buoni rapporti con i leader dell’attuale maggioranza, potrebbe aver ritenuto che le prossime puntate in cantiere sui rapporti con Cosa nostra dell’ex sottosegretario di Forza Italia Antonio D’Alì, ma anche di Dell’Utri, non ancora pronta, ma in fieri, stridessero con le attuali condizioni di salute del Cavaliere, ricoverato al San Raffaele per una leucemia cronica.

E' bene sottolineare che questa è soltanto una delle tante ipotesi sulla chiusura improvvisa di Non è l'Arena. Giletti, dal canto suo, si è limitato a dichiarare di essere stato fatto fuori perché intendeva rivelare verità "per cui l'Italia non è pronta". Raggiunto da La Stampa, Massimo ha ammesso:

Chiediamoci perché ci hanno chiuso. Stavamo preparando tre puntate importanti, delicatissime. Deflagranti. E siamo stati fermati.

Al momento, il conduttore non è ancora tornato in televisione e non ha parlato con chiarezza della cacciata dalla La7. E' bene sottolineare che, da anni ormai, Massimo vive sotto scorta proprio a causa delle indagini sulla mafia che ha portato avanti negli ultimi anni.

Chi presenta l'Arena?

Dopo la chiusura improvvisa di Non è l'Arena e la conseguente cacciata di Massimo Giletti da La7, il programma non è tornato in onda. Urbano Cairo, forse per motivazioni contrattuali, non ha più mandato in scena il format.

Che azienda ha Massimo Giletti?

Massimo Giletti è proprietario della Giletti Spa, azienda tessile di famiglia che ha ereditato alla morte del padre, avvenuta il 4 gennaio 2020. In una intervista, il conduttore ha svelato il motivo per cui ha accettato di affiancare alla sua carriera da giornalista quella da imprenditore:

Me l’ha chiesto mio padre qualche mese prima di morire. L’ho promesso. E lo farò. Non sarà semplice, però è nei momenti difficili che capisci chi sei.

Chi è il padre di Massimo Giletti?

Il padre di Massimo, il signor Emilio Giletti, è morto nel 2020. Con un passato da pilota automobilistico per le scuderie Ferrari e Maserati, era alla guida dell'azienda tessile Giletti Spa. L'impresa è stata fondata nel 1884 dal bisnonno del conduttore.