Chi è Massimo Pericolo: carriera e fidanzata del rapper con un passato in carcere

I giovani d'oggi sono tra i milioni degli ascoltatori di Massimo Pericolo, uno dei rapper più apprezzati degli ultimi anni.

Dalla musica al carcere, sono tante le curiosità sulla vita di Massimo Pericolo: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chi è Massimo Pericolo, il rapper più ascoltato d'Italia

Tutti lo conoscono come Massimo Pericolo, anche se il suo vero nome è Alessandro Vanetti, nato a Gallarate il 30 novembre 1992, il quale si avvicina al rap a soli 10 anni, scrivendo dei pezzi assieme al produttore Kaso.

Assieme alla sua musica, un'altra sua grande passione è il kung fu, sport del quale sognava di diventare maestro prima di intraprendere una carriera nel campo della musica.

Nel 2016 avviene infatti il suo debutto musicale, divenendo uno dei rapper più famosi di sempre.

La carriera di Massimo Pericolo: i singoli di successo e le collaborazioni del rapper

La nascita di Massimo Pericolo avverrà dopo la pubblicazione del videoclip del suo primo brano, Balaklava.

Arriva così per lui la fama, dovuta anche al successo di altri due brani 7 miliardi e Sabbie d'oro, sancendo il suo successo nel campo musicale.

Agli ottimi consensi del primo album seguono quelli per la sua seconda uscita, Solo Tutto, ricco di singoli di successo realizzati in solitaria e assieme e noti cantanti del panorama italiano.

Una delle sue ultime apparizioni è al fianco di Marracash nell'album Persona, in cui Massimo Pericolo ha partecipato con il brano Appartengo-Il sangue, ma sono molti altri i cantanti con cui il rapper ha collaborato.

Achille Lauro, Tedua, Jack La Furia e Mahmood sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno sancito collaborazioni di successo con Massimo Pericolo, rapper che ha una travagliata storia alle sue spalle.

Perché è stato in galera Massimo Pericolo?

La vita di Massimo Pericolo non è stata scandita solo da successi in campo musicale, in quanto vi è anche la presenza di un capitolo che ha visto il rapper trascorrere degli anni in galera.

Nel 2014, Alessandro Vedovatti è stato arrestato a seguito dell'operazione antidroga denominata Scialla Semper: la mattina, il rapper venne svegliato dalla polizia, la quale trovò chili di marijuana nella sua abitazione.

Assieme ad altri 28 indagati, Massimo Pericolo finì dietro le sbarre per 4 mesi, per trascorrere il resto della pena ai domiciliari nella casa dei nonni a Brebbia.

Proprio questi anni sono stati per lui fondamentali nella stesura dei suoi primi brani, presenti nell'album Scialla Semper, il cui nome nasce dall'operazione di polizia che ha portato il rapper dietro le sbarre, raccontando le gioie e i dolori vissuti nella sua vita.

Chi è la fidanzata di Massimo Pericolo

Oltre alla musica, Massimo Pericolo vive un periodo di prosperità anche sul lato dell'amore grazie alla fidanzata Giada.

La loro storia è nata da un semplice messaggio su Instagram da parte della fidanzata, da cui è successivamente nato un legame sempre più forte.

Ora i due convivono dopo un breve periodo di prova nell'abitazione del rapper, sancendo sempre più il loro amore.

