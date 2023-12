Masterchef 13 in onda dal 14 dicembre: anticipazioni, novità e dove vederlo in chiaro

Masterchef Italia è uno dei successi televisivi più incredibili: arrivato alla 13° edizione, non smette di appassionare il pubblico alimentando il sogno di diventare il re o la regina dei fornelli.

Non c'è che dire, l'attesa è finita: martedì 14 dicembre Masterchef 13 avrà inizio. Come di consueto si potrà vedere su Sky, per gli abbonanti, e le puntate saranno disponibili anche in chiaro, con quale novità rispetto agli anni passati.

La conduzione del programma, ancora una volta, è affidata agli amici e chef stellati Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Nella conferenza tenutasi l'11 dicembre presso l'università Cattolica di Milano, i tre chef si sono fatti "scappare" qualche anticipazione sul programma. Ecco le novità più interessanti!

Anticipazioni e novità della nuova edizione di Masterchef

Nonostante il passare degli anni, Masterchef si conferma un format amato dal grande pubblico, trasversalmente da adulti e adolescenti. Anche per la 13° edizione la competizione si svolgerà tra 20 partecipanti, sapientemente giudicati dai 3 chef più amati d'Italia: Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo. E allora quali saranno le novità? Cosa dobbiamo aspettarci?

Tra le poche informazioni trapelate dai giudici e dagli autori del programma, c'è la grande attenzione alle storie dei vari concorrenti, ancor di più degli anni passati. Ad esempio ci sarà un concorrente che parlerà della sua esperienza in una brigata di cucina, dove è stato bullizzato e spinto a cambiare carriera.

Ci saranno, inoltre, diverse "quote rosa", un buon equilibrio tra concorrenti uomini e donne. I giudici confermano l'impegno e la massima attenzione al dettaglio, parlando di quanto per loro sia importante la "storia" dietro ad ogni piatto. Il vincitore sarà colui o colei che saprà emozionare con le sue ricette, stupire e appassionare.

Un nuovo giudice "ombra"

Ma la novità più importante di cui si può parlare in anticipo è la presenza di un quarto giudice. O meglio: l'ombra di un giudice. Durante le puntate vedremo una figura "nera", dietro ad un vetro, collaborare con i giudici di Masterchef. La sua identità non è stata rivelata e non sappiamo se si tratta di un altro chef stellato o di un personaggio del mondo dello spettacolo.

Il suo parere sarà rilevante per confermare o smentire il giudizio sui concorrenti.

Masterchef 13: ecco dove vederlo in chiaro

La 13° edizione va in onda giovedì 14 dicembre su Sky alle 21.15 e si può vedere in chiaro su NOW.

Questa edizione prevede 24 episodi che andranno in onda due alla volta: 12 appuntamenti televisivi travolgenti e ricchi di colpi di scena ed emozioni!

