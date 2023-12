Masterchef 2023 con tante novità: ecco chi è il misterioso "giudice ombra"

Il cooking show più amato al mondo torna ad appassionare gli spettatori italiani: il primo episodio di Masterchef Italia 13 andrà in onda su Sky martedì 14 dicembre.

Sarà un ritorno in grande stile con tante riconferme, come quello dei tre giudici amatissimi dal pubblico, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli, ma soprattutto moltissime novità da non perdere e una festa molto speciale.

I tre giudici hanno parlato di tutto questo durante la conferenza stampa dell'11 dicembre a Milano, tenutasi nell'aula magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oltre al nuovo Stress Test e ai tantissimi ospiti attesi, la novità più interessante, che ha stuzzicato la curiosità di tutti, è il giudice ombra, una figura misteriosa che sarà presente in studio per aiutare i giudici a valutare i piatti degli aspiranti cuochi.

Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo del giudice ombra.

Chi è il giudice ombra di Masterchef 13 e cosa farà

Tra le novità della 13esima edizione di Masterchef Italia c'è una figura del tutto nuova: è il giudice ombra, un misterioso esperto pronto a promuovere o stroncare i piatti preparati dai concorrenti del programma.

Questo personaggio nuovo è stato introdotto nel video di presentazione della nuova edizione, proiettato in anteprima l'11 dicembre all'evento promozionale che si è tenuto nell'aula magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.

I tre giudici e celebri chef stellati, ormai di casa a Masterchef, non si sono fatti scappare granché su questa nuova figura. Sappiamo solo che si tratterà di un addetto ai lavori, quindi uno o una chef o forse un pasticcere o una pasticcera e che il suo compito sarà quello di osservare attentamente la preparazione delle pietanze e aiutare i giudici nel verdetto finale.

Dunque, potrebbe trattarsi di un volto già conosciuto a Masterchef Italia, magari un ospite delle scorse edizioni, uno dei vincitori degli anni passati o il ritorno di un ex giudice, ma potrebbe anche essere una faccia del tutto nuova.

Il giudice ombra entrerà in gioco fin da subito, alle selezioni, e aiuterà i giudici nella scrematura dei potenziali concorrenti durante lo Stress Test, una prova a tempo che gli aspiranti cuochi dovranno superare per poter accedere alla Masterclass. I concorrenti, tuttavia, non potranno vederlo.

Una grande festa per le 300 puntate di Masterchef Italia

Masterchef è il format di cucina più famoso e amato. Ognuna delle 70 versioni locali del programma conta milioni di spettatori, tanto che nel 2017 è entrato nel Guinness World Record come il cooking show più guardato al mondo.

Non è quindi una sorpresa che in Italia il programma, che ha un enorme seguito di fan sfegatati, sia arrivato alla 13esima stagione. Oltre alle tante novità di cui hanno parlato alla conferenza stampa, Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli hanno annunciato una grande festa in programma per il prossimo gennaio.

Durante Masterchef Italia 13, infatti, il programma arriverà a contare 300 puntate. Si è già pensato a un episodio speciale per celebrare questo grande traguardo, in cui i concorrenti e i giudici avranno modo di festeggiare con tanti ospiti durante la gara.

