Quando si parla di disturbi mentali, per coloro che ne soffrono non sempre è facile parlarne. E anche il disturbo d’ansia non fa eccezione. Per tale ragione, quando un personaggio famoso rilascia pubblicamente dichiarazioni che riguardano tali problematiche, desta dibattiti e discussioni.

Un caso emblematico è rappresentato dalle dichiarazioni della nota attrice Matilda De Angelis. La giovane e talentuosa star del cinema ha trovato il coraggio di parlare apertamente del suo disturbo d’ansia sui propri account ufficiali sui Social Media.

Ma la De Angelis non è l’unica star nota al pubblico a soffrire di questo genere di problema.

Scopriamo insieme chi, tra i personaggi famosi italiani e stranieri, condivide con l’attrice lo stesso disturbo.

Matilda De Angelis e lo sfogo sui social: cos’ha dichiarato l’attrice

La ventiseienne bolognese, nota al pubblico per le sue interpretazioni in film quali Veloce come il vento, ma anche l’americano Atlas utilizza spesso i canali social per lanciare importanti messaggi.

In un recente post, accompagnato da alcune foto che la ritraggono in lacrime e struccata, Matilda De Angelis ha parlato apertamente dell’ansia.

Un problema di cui soffre da ben tre anni e le cui sensazioni provate vengono paragonate ad “un macigno sul petto che mi impediva di respirare”.

Inizialmente indicata l’acne come la causa della problematica, in seguito la star ha compreso che quella, più che altro, era solo un sintomo di un problema più grande.

La giovane attrice ha infine cercato di sensibilizzare il pubblico affermando che non c’è nulla di male nel rivolgersi a qualcuno per un adeguato sostegno. Ha infatti dichiarato anche che: “Bisogna imparare a cercare aiuto”.

VIP stranieri e nostrani che soffrono d’ansia

Oltre a Matilda De Angelis, sono tantissime le celebrità che convivono quotidianamente con varie tipologie di disturbi d’ansia. Nella maggior parte dei casi, questi problemi di salute mentale hanno anche causato delle difficoltà nella gestione della carriera, come vedremo a breve.

Ecco chi sono i personaggi famosi che hanno apertamente dichiarato di dover fare i conti con angoscia e attacchi di panico:

Adele

Ariana Grande

Bella Hadid

Katy Perry

Kendall Jenner

Lady Gaga

Principe Harry

Ryan Reynolds

Ognuna di queste celebrità ha parlato in varie occasioni dei propri problemi legati all’ansia e agli attacchi di panico. Ma, tra le storie più conosciute, non possiamo non menzionare quella della cantante Ariana Grande.

La giovanissima stella fu infatti vittima di un ben noto attentato. Durante il suo concerto alla Manchester Arena in Inghilterra (2017), un'esplosione causata da un attentatore suicida fu in grado di provocare la morte di 23 persone, oltre che numerosi feriti.

L’artista ha dichiarato che, nonostante soffrisse già di ansia da alcuni anni, a partire da quell’evento la situazione è decisamente peggiorata.

Anche la cantante Adele ha più volte dichiarato di soffrire di questo disturbo, soprattutto prima di ogni sua esibizione. La situazione sembra inoltre essere peggiorata dopo la separazione dal marito Simon Konecki.

Ma una particolare menzione nella nostra lista la merita Lady Gaga, che in un certo senso è stata eletta come una paladina della sensibilizzazione in merito ai disturbi mentali. L’artista ha sempre parlato apertamente di questo genere di disturbi, cercando di informare e ispirare, soprattutto in favore dei più giovani.

La sua battaglia contro depressione e disturbi legati allo stress le è anche valsa un Artist Inspiration Awards dalla SAG-AFTRA Foundation.

Tra le celebrities italiane che hanno ammesso di soffrire di ansia e panico, ricordiamo invece:

Alessandro Gassman

Lorenzo Fragola

Madame

Noemi

Disturbi d’ansia: ecco i sintomi più comuni

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, i disturbi d’ansia riguardano almeno il 3,6% dell’intera popolazione mondiale.

Solo nel nostro Paese, sono più di due milioni gli italiani che convivono con questo tipo di disturbi. E si stima che, in prevalenza, siano soprattutto le donne ad esserne affette.

Tra i sintomi più comuni che possono farci sospettare questa problematica molto invalidante, possiamo indicare:

senso di pericolo

pensieri e ricordi negativi

messa in atto di comportamenti protettivi

vuoto mentale

Il problema può sfociare anche in sintomi fisici, come accaduto anche a Matilda De Angelis che, come abbiamo visto, ha individuato l’acne come manifestazione fisica dell’ansia.

Ma senso di fame d’aria, sudorazione, aumento del ritmo cardiaco, nausea, vertigini e formicolii sono quelle che vengono indicate come le manifestazioni fisiche più frequenti.

Si tratta, insomma, di un disturbo che, oltre ad essere comune, è anche particolarmente invalidante. E, se non risolto tramite l’intervento di un professionista, può diventare incontrollabile.

Nonostante questo, se ne parla ancora troppo poco: ben vengano, dunque, le dichiarazioni da parte delle celebrità affette da queste problematiche. In questo modo è possibile educare e sensibilizzare l’opinione comune, ancora troppo poco sensibile ai problemi di salute mentale.

