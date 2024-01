Chi è Matilde Bernabei: vita privata e curiosità sulla co-fondatrice di Lux Vide

Matilde Bernabei è un nome poco noto, specialmente per coloro che non appartengono al settore delle produzioni televisive. Eppure, c'è la sua Lux Vide dietro a fiction di successo come Che Dio ci Aiuti e Don Matteo. Vediamo chi è, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Matilde Bernabei: tutto sulla co-fondatrice della Lux Vide

Classe 1954, Matilde Bernabei è nata l'1 febbraio a Roma, da papà Ettore Bernabei, storico direttore generale della Rai. Appassionata di giornalismo fin da giovanissima, ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro a 25 anni, come responsabile del programma di job creation negli insediamenti industriali del Mezzogiorno di Montedison.

A 29 anni, Matilde ha assunto l'incarico di direttore per le strategie della holding Me.Ta, poi, nel 1987, è stata nominata amministratore delegato del quotidiano Il Messaggero. Infine, nel 1982 ha deciso di co-fondare con il padre la società di produzione Lux Vide, dove è attualmente Presidente Onorario. In merito alla sua carriera, intervistata da Elle, la Bernabei ha dichiarato:

Gli anni professionali prima di Lux Vide sono stati importantissimi, ho imparato come far funzionare un’azienda, visione strategica ed efficienza, il valore dell’innovazione: ero giovanissima e forse un po’ incosciente, mi dicevo: "Questa cosa non si è mai fatta? Proviamoci". Troppo spesso i produttori hanno tanta creatività, ma poco pensiero imprenditoriale. (...) Lux Vide è stata la prima società di produzione italiana ad avere le writers room, dove sceneggiatori e story editor lavorano al prodotto dalla primissima idea fino alle sceneggiature finali e alla post-produzione. Tutto interno, tutto integrato e più di 6.000 metri quadri di studios.

La vita privata di Matilde Bernabei: marito e figli

A soli 20 anni, Matilde Bernabei ha sposato il giornalista Giovanni Minoli. I due hanno avuto una figlia, Giulia, che li ha resi nonni di tre nipotini. Sempre nel corso dell'intervista a Elle, la produttrice ha dichiarato:

A vent’anni ero già sposata e Giovanni, che pure è generosissimo, mi chiese subito: "Tu come ti mantieni? Perché io voglio poterti scegliere e riscegliere senza pensare che dipendi economicamente da me”. Così lavoravo a tempo pieno, studiavo all’università e la sera la nostra casa era aperta agli amici, si discuteva di politica e io, pur inesperta, cucinavo per tutti. Non so come ho potuto gestire quei primi anni di vita e carriera, ma è stato entusiasmante. E con Giovanni, in effetti, ci siamo lasciati e ripresi.

Matilde e Giovanni, dopo 45 anni di matrimonio, hanno deciso di vivere in due appartamenti diversi, attigui ma con ingressi indipendenti. Per la Barnabei è stata la scelta migliore, è "la libertà di scegliersi ogni giorno".