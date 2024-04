Chi è Matilde Brandi: età, carriera, vita privata, ex marito, compagno, figli

Chi è Matilde Brandi? Il suo è uno dei volti più noti della televisione italiana e vanta partecipazioni a numerose trasmissioni di successo. La ballerina e showgirl ha deciso di mettersi in gioco partecipando al celebre reality show L'isola dei famosi 18. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è e che programmi ha fatto Matilde Brandi

Matilde Brandi è nata a Roma, sotto il segno dei Pesci, il 27 febbraio 1969. Da poco ha compiuto 55 anni. Dopo aver ottenuto il diploma al Balletto di Roma all'inizio degli anni '90, ha intrapreso subito la carriera televisiva facendo il suo esordio nel programma Club '92 con Gigi Proietti. Dal 1990 al 2002 ha lavorato ininterrottamente come ballerina in diversi programmi Rai e Mediaset. Tra questi si ricordano sicuramente:

• Fantastico 12 (1991-1992);

• Bellezze al bagno (1992);

• Buona Domenica (1992-1995, 1996-1997);

• Il grande gioco dell'oca (1993);

• Re per una notte (1995-1996);

• Fantastica italiana (1995-1996).

Nel 1998 ha esordito anche come conduttrice del programma, che andava in onda su Italia 1, Super Estate. Da quel momento le sue presenze televisive sono sempre state in qualità o di conduttrice o di co-conduttrice. Ha indossato nuovamente le scarpette da ballo solo in altre tre occasioni:

• Francamente me ne infischio (1999);

• Domenica In (2000-2001);

• Torno sabato (2000-2002).

Matilde Brandi ha anche partecipato, nel 2020, al reality show Grande Fratello VIP 5. A proposito di reality, è stata annunciata ufficialmente la sua partecipazione, in qualità di concorrente, al programma L'isola dei famosi 18, che andrà in onda quest'anno.

Tra gli altri programmi ai quali Matilde Brandi ha partecipato come concorrente figurano: Si può fare! 2 (2015) e Tale e quale show (2018).

Chi è il marito di Matilde

Al momento, Matilde Brandi, non è sposata. In passato è stata legata per un anno con l'attore Paolo Calissano. La sua storia più lunga è stata invece con il commercialista Marco Costantini, con il quale è stata insieme per ben 16 anni, dal 2004 al 2020. Dall'unione tra i due sono nate, nel 2006, due figlie gemelle: Aurora e Sofia.

Chi è Francesco il compagno di Matilde Brandi

Dopo l'esperienza al Grande Fratello VIP, Matilde Brandi si è legata sentimentalmente a Francesco Tafanelli, un sales agent manager nel mondo della moda. Come si legge su ilSussidiario.net, i due, dopo che lei aveva ignorato i suoi messaggi su Instagram, si sono conosciuti ad un evento grazie ad un'amica della showgirl: Manila Nazzaro.

Tra Francesco Tafanelli e Matilde Brandi la relazione sembra procedere a gonfie vele e lo testimoniano gli scatti pubblicati da entrambi sui rispettivi profili Instagram.

