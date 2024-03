Tutto su Matrimonio a prima vista 2024: quando inizia, coppie e novità

•

Stefania, di Crugliasco, ha 36 anni e fa la receptionist in un hotel: “È da poco alle prese con una nuova esperienza lavorativa come receptionist in un hotel, Stefania nel tempo libero ama stare in compagnia dei suoi amici. Sogna di creare una famiglia unita e felice come quella in cui è cresciuta: ha una sorella più grande e due nipoti gemelli di 14 anni e negli occhi suo padre come modello di uomo. Di recente è venuta a mancare la mamma”