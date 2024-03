Chi è Matteo Bocelli: vita privata e curiosità sul figlio di Andrea

Diventato popolare come figlio di Andrea Bocelli, Matteo è riuscito a costruirsi una sua carriera nel mondo della musica. Non solo, ha mosso qualche passo anche come attore e modello. Vediamo chi è il secondogenito del cantante e quali sono le curiosità sulla sua vita privata.

Matteo Bocelli: chi è il figlio del famoso cantante Andrea

Classe 1997, Matteo Bocelli è nato l'8 ottobre a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Figlio del famoso cantante Andrea e della prima moglie Enrica Cenzatti, si è appassionato alla musica fin da piccolino. Ha studiato presso il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e ha dato il via alla sua carriera.

A soli 21 anni, Matteo ha firmato il suo primo contratto con una casa discografica internazionale, la Capital Records, che in scuderia vanta artisti di fama mondiale come Katy Perry. Nel 2018, ha realizzato la prima collaborazione con il papà Andrea, il brano da pelle d'oca Fall on Me, colonna sonora del film Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni.

Nel 2019, Matteo si è esibito con Fall on Me al Festival di Sanremo e nel 2022 ha pubblicato la sua prima canzone in italiano. Si intitola Dimmi ed è stata realizzata insieme a Mahmood e Sylvia Tofany. Nello stesso anno, il giovane Bocelli ha debuttato come attore, interpretando una piccola parte in Tremila anni di attesa, film di cui ha curato anche la colonna sonora.

Nel 2022, ha lanciato anche il suo primo album, il disco natalizio A Family Christmas in collaborazione con il padre Andrea. La sua prima raccolta come solista, intitolata semplicemente Matteo, è uscita nel 2023 e ha al suo interno brani come For You e I’m here. Nel suo curriculum spiccano la conduzione dei David di Donatello con l'attrice Matilde Gioli (2023), la partecipazione a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte (2023) e campagne pubblicitarie per brand famosi, tra cui Guess e Bulgari.

La vita privata di Matteo Bocelli: chi è la fidanzata?

Matteo Bocelli, così come il papà Andrea e la mamma Enrica, è molto geloso della sua vita privata. In passato, la cronaca rosa ha accostato il suo nome all'ex Miss Italia Carlona Stramare, ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito la frequentazione. Qualcuno ha ipotizzato una liaison con la modella Bella Hadid, tra lor però c'è sempre stata solo una bellissima amicizia. Non sappiamo se, al momento, il cantante sia single oppure felicemente fidanzato.

Che lavoro fa il figlio di Andrea Bocelli?

Matteo Bocelli ha seguito le orme del padre. E' molto apprezzato all'estero come cantante, tanto che ha portato in giro per il mondo, tra America, Europa a Medio Oriente, il suo spettacolo A night with Matteo. Anche se si occupa principalmente di musica, talvolta veste i panni di attore, modello e conduttore.

Quanti figli ha Bocelli il cantante?

Andrea Bocelli ha tre figli, nati nel corso di due matrimoni diversi. Dall'unione con la prima moglie Enrica Cenzatti sono nati Matteo e Amos, mentre dalle nozze con Veronica Berti è venuta alla luce Virginia.

Quanti fratelli ha Andrea Bocelli?

Classe 1958, Andrea Bocelli è nato il 22 settembre La Sterza, in provincia di Pisa, da papà Alessandro e da mamma Edi Aringhieri. Il cantante ha un fratello di nome Alberto,

Cosa fa l'altro figlio di Andrea Bocelli?

Classe 1995, Amos Bocelli è nato il 22 febbraio. Dopo la laurea in Ingegneria aerospaziale all’Università degli Studi di Pisa, ha iniziato a lavorare presso la fondazione del padre. Ha preso anche lezioni di pianoforte, ma stando a quanto si apprende dal sito ufficiale del cantante, il ragazzo ha preferito incentrare la sua carriera nel settore dell'ingegneria.