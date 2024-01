Matteo Lucioli è il nuovo campione de L'Eredità: ecco chi è

Chi è Matteo il campione del programma L'Eredità? Il ragazzo, che per stessa ammissione di Marco Liorni somiglia a un paio di Vip, è amatissimo.

L'Eredità, programma di successo della fascia preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni, ha sfornato un nuovo campione. Si chiama Matteo Lucioli, è giovane e ha subito fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Vediamo chi è e cosa fa nella vita.

Matteo Lucioli: chi è il nuovo campione de L'Eredità?

Matteo Lucioli ha attirato la curiosità del grande pubblico perché è il nuovo campione del programma L'Eredità, in onda su Rai1 con la conduzione di Marco Liorni. Nato ad Ancona da mamma Filomena Caccavale e papà Michele, dovrebbe avere circa 20 anni. Attualmente sta frequentando l’Università di Medicina e Chirurgia a Bologna.

In passato, Matteo è stato un nuotatore agonista, passione che ha condiviso con la sorella e i genitori, pronti a sostenerli ad ogni gara. Non sappiamo se oggi questo sport sia ancora la sua passione. Stando a quanto si coglie dai suoi profili social, Lucioli adora viaggiare e trascorrere il tempo con i suoi amici.

Sul versante sentimentale, sulle bacheche Instagram e Facebook non compaiono scatti che facciano pensare ad una storia d'amore in corso. Grazie alla partecipazione alla stagione 2024 de L'Eredità, il 20enne ha acquisito una certa popolarità.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Matteo Lucioli: il percorso del campione a L'Eredità

Matteo Lucioli è diventato concorrente de L'Eredità nel mese di gennaio 2024. E' arrivato più volte alla fase del Triello e nella puntata di martedì 16 gennaio è riuscito a sbaragliare del tutto la concorrenza, arrivando fino al game finale, la Ghigliottina.

In un primo momento, il nuovo campione de L'Eredità aveva un bottino di 160mila euro, ma a causa di alcune mosse sfortunate è riuscito a portare a casa soltanto 20mila euro. Purtroppo, non ha indovinato la parola esatta e ha dovuto dire addio ad un bel po' di soldi.

I telespettatori del quiz game di Rai1 hanno fatto il tifo per lui fin dall'inizio e lo stesso Marco Liorni ha più volte dimostrato di apprezzarlo particolarmente. Il conduttore è arrivato perfino a paragonarlo ad un paio di Vip, Charles Leclerc e l'attore che interpreta Harry Potter. Adesso non resta che vedere come Matteo riuscirà a portare avanti la sua avventura a L'Eredità e fino a quando riuscirà a tenere il titolo di campione.