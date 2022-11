Un bacio, un’intesa sospetta, e tanta - forse troppa - gelosia: queste sono le parole chiave che emergono dall’ultima puntata del GF Vip 7, il famoso reality condotto da Alfonso Signorini.

Si parla di Matteo Diamante, che con il GF Vip non avrebbe nulla a che fare se non per la presenza dell’ex fidanzata Nikita Pelizon, che, a quanto pare, l’ha fatta grossa per l’ex fiamma… Ma chi è Matteo Diamante e che cos’ha scatenato la sua rabbia?

Matteo Diamante: chi è l’ex fidanzato di Nikita Pelizon e che cosa ha fatto in passato

Matteo Diamante, un nome che in queste ore sta facendo il giro del web e dei social, soprattutto dopo la messa in onda delle ultime puntate della settima edizione del Gf Vip, il reality di Alfonso Signorini che ogni anno tiene incollati allo schermo milioni di spettatori. Ma chi è Matteo Diamante e perché è così virale? Matteo Diamante è un influencer e personaggio televisivo classe 1989, noto per aver partecipato a numerosi programmi televisivi italiani, come Uomini e Donne, in cui sul trono di Maria De Filippi ha corteggiato Sabrina Ghio; per poi essere uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, solamente dopo aver concluso la sua esperienza su un’altra isola, quella di Ex On The Beach Italia, in cui si è trovato davanti anche l’ex storica Nikita Pelizon, ora concorrente del Gf Vip. Una storia d’amore travagliata, quella dei due influencer, che si erano ritrovati proprio nella seconda edizione del reality targato MTV.

Tuttavia, nonostante le previsioni sulle parole di Diamante, “Sono ancora innamorato. Spero di stare ancora con te uscito da qua… Mi impegno a essere più maturo. Non voglio più farti soffrire”, il loro amore ben presto naufragò.

Matteo Diamante e Nikita Pelizon: cosa ha scatenato la lite

Anche nelle ultime puntate il Gf Vip non ci ha deluso, riservandoci molte sorprese, in cui non solo c’entrano i concorrenti. Vecchie storie d’amore ritornano a galla, come quella tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon, concorrente della nuova edizione del reality, che ha regalato un bacio passionale a un altro partecipante, Daniele Dal Moro, durante un momento di spensieratezza dettato dal tradizionale gioco della bottiglia. L’influencer si era già fatta riconoscere per l’intesa con George Ciupilan, su cui Diamante non si era fatto attendere per esprimersi a riguardo, in vista della grande amicizia che lo lega al concorrente.

"Mi fa schifo essere chiamato "una persona che conosco molto bene". […] Tu non puoi dire "è la ex di Diamante, mio fratello?" Cosa c'è sotto? Un amico in comune? Ma stai scherzando? Una persona che conosco molto bene? Abbiamo passato gli ultimi 3 anni della nostra vita assieme, comprese vacanze, dolori e gioie e abbiamo pure vissuto insieme. Quando tutti ti prendevano per il cu*o "quello sfigato del collegio" io c'ero ed ero lì vicino a te.’’

Parole molto dure, quelle di Diamante, che rivelano, secondo la diretta interessata Nikita Pelizon, quella gelosia atavica che mai ha abbandonato l’ex. Infatti, proprio su questo punto Alfonso Signorini ha voluto indagare, facendo emergere oscure verità.

"Non voleva che uscissi o frequentassi i suoi amici o la gente della sua regione. Ma non darei nemmeno visibilità a questa persona. Ho chiuso con questa storia, che è finita molto tempo fa. Per me è un capitolo archiviato da molto. Mi spiace solo che lui fa sempre le stesse scene…’’

A tal proposito, la risposta di Diamante non si è fatta attendere di nuovo, rivelando l’infondatezza di queste accuse sui social, risposta subito smentita dagli utenti di Twitter che hanno ripubblicato un video di Ex On The Beach Italia, che vede Diamante alle prese con la gelosia al sapere che l’ex fidanzata avrebbe dovuto partecipare proprio al gioco della bottiglia. Detto questo, non ci resta che chiederci se e come Diamante reagirà al bacio della vippina con Daniele Dal Moro, dopotutto non sarebbe la prima volta.