Chi è Matteo Giunta? Ecco quello che non sai sul marito di Federica Pellegrini

Diventato famoso per le nozze con la "Divina" Federica Pellegrini, Matteo Giunta ha alle spalle una brillante carriera nel nuoto.

Dopo anni di collaborazione sportiva, Matteo Giunta e Federica Pellegrini hanno svelato al mondo anche il legame sentimentale che li ha uniti. Ad agosto 2022, infatti, hanno celebrato il loro matrimonio nella magica laguna di Venezia.

Conosciamo meglio l'allenatore e marito della stella del nuoto italiano, tra sport, carriera e vita privata.

Ecco chi è Matteo Giunta: una vita dedicata al nuoto

Matteo Giunta nasce a Pesaro il 7 maggio 1982 e, prima di diventare preparatore atletico di grandi campioni, vive anche lui una brillante carriera nel nuoto. Infatti, sarà allievo di Philippe Lucas, allenatore francese che ha seguito anche Federica Pellegrini e di cui poi lo stesso Giunta diventerà vice.

Le sue vesti migliori sembrano però quelle di allenatore. Dal 2014 segue la "Divina" Federica fino ai suoi ultimi anni di carriera, dopo che la campionessa si era separata professionalmente da Philippe Lucas. In crisi fin dalla morte dello storico allenatore Alberto Castagnetti nel 2009, Federica con Giunta torna a vincere.

Sembra che questo sodalizio sportivo sia stato incoraggiato nel 2014 proprio da Filippo Magnini, cugino di Matteo e ai tempi fidanzato della Pellegrini. Matteo porterà Federica alla conquista di alcune delle sue più importanti medaglie, a partire dalla scelta di concentrarsi sui 200 metri stile libero, di cui Federica diventa regina assoluta.

In questi anni con Matteo Giunta la Pellegrini vince l'oro agli Europei di Londra 2016, l'oro ai Mondiali di Budapest 2017 e poi di Gwangju nel 2019. L’apice arriverà con la qualificazione di Federica alla sua quinta finale olimpica a Tokyo 2020 (disputata nel 2021).

Matteo Giunta tra sport, vita privata e show televisivi

I successi da preparatore atletico di Matteo Giunta lo portano nel 2018 a conseguire la Palma d'Oro del CONI, riconoscimento per merito tecnico conferito ai preparatori atletici per i risultati degli allievi. Tra questi, oltre a Federica, ricordiamo anche il cugino Magnini e il campione russo Evgeny Korothyskin, argento olimpico.

La relazione con Federica Pellegrini, che ha superato il livello professionale probabilmente dopo il 2017, ha iniziato ad essere di dominio pubblico nel 2019 con la comparsa delle prime foto insieme. Tuttavia, la conferma ufficiale da parte della coppia è arrivata in occasione di Tokyo 2020.

L'intesa tra i due si è trasformata in una storia d'amore che li ha portati all'altare il 27 agosto 2022 nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, con una cerimonia seguitissima, organizzata in ogni dettaglio dal noto wedding planner e conduttore televisivo Enzo Miccio.

La coppia inoltre è stata tra i protagonisti dell'edizione 2023 di Pechino Express, l'avventura intorno al mondo che diventa un programma televisivo, andata in onda su Sky Uno dal 9 marzo.

Soprannominati nel programma "Promessi sposi", sono riusciti a classificarsi secondi, dietro solo a "Gli italoamericani", cioè Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Matteo e Federica diventano genitori: è nata la piccola Matilde

Tra la notte e la mattina del 3 gennaio 2024 è arrivata la lieta notizia: è nata infatti la piccola Matilde. Il parto, per la campionessa di nuoto, non sembra essere stato facile.

Questo si evince dal post di Instagram del papà, Matteo Giunta, che definito gli ultimi giorni complicati. Matilde, nata alle 6.51 all’ospedale Sacro Cuore di Negrar (Verona), ha però allietato tutte le fatiche delle ultime ore.

Lo stesso Matteo ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che hanno assistito Federica durante il parto: Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e tutto il team dell’ospedale.

Tra i vari personaggi pubblici la stessa Giorgia Meloni si è congratulata con la coppia per la nascita di “Meringa”, il nomignolo che Matteo e Federica davano alla piccola poco prima di nascere.

Hanno preso parte alle congratulazioni anche Giusy Ferreri, Luca Argentero, Laura Pausini, Lodovica Comello, oltre agli imprenditori e all’ex allenatore della campionessa Alessandro Benetton.

Infine, non potevano mancare gli auguri dalla Federnuoto, che ha definito la nascita di Matilde come il raggiungimento di un altra medaglia d'oro per la campionessa veneta.