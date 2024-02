Chi è Matteo Mariotti? Il suo nome circola sui principali giornali e telegiornali da alcuni mesi in quanto è stato vittima di un attacco da parte di uno squalo mentre era in Australia. Il giovane ha raccontato più volte questa drammatica vicenda, sia nelle varie interviste che ha rilasciato sia in televisione. Ripercorriamo la dinamica dell'aggressione e scopriamo adesso come sta.

Chi è Matteo Mariotti, il ragazzo attaccato dallo squalo in Australia

Matteo Mariotti, originario di Parma, ha solo 20 anni e si trovava in Australia per intraprendere un nuovo percorso di studi e di vita fuori dall'Italia. Il giovane era volato dall'altra parte del mondo prima per migliorare la lingua inglese, successivamente per iscriversi all'università e diventare biologo marino.

Durante la sua permanenza in Australia, Mariotti, stava girando tutta la Nazione alla ricerca di spiagge e luoghi naturali. La ricerca degli spazi naturali più belli, però, gli è quasi costata la vita perché in uno di questi luoghi, per la precisione sulla spiaggia 1770, situata nella Costa orientale australiana, è stato aggredito da uno squalo.

Era il 9 dicembre 2023 quando Matteo Mariotti, mentre stava tranquillamente nuotando nelle acque della Costa orientale, è stato attaccato dal predatore marino. Subito dopo l'aggressione il giovane 20enne ha deciso di prendere il cellulare e girare un video che testimoniasse quanto accaduto. Il filmato è stato condiviso su Instagram quasi come se fosse un messaggio di addio perché convinto che di lì a poco sarebbe morto. Nel post che aveva condiviso sui social aveva infatti scritto:

Questo video l’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro.

Poi aveva aggiunto:

Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterà a metà ma non importa ormai. Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi. Scusatemi se non riesco a rispondevi ma sono molto stanco e mi fa male la testa.

Un amico gli ha salvato la vita

Matteo Mariotti è riuscito a salvarsi anche grazie al tempestivo aiuto di un amico che era lì con lui. Il suo nome è Tommaso Agosti, ha 27 anni, e svolge la professione di istruttore subacqueo ed infermiere. Il ragazzo aveva dichiarato alla Gazzetta di Mantova:

È stato il momento più duro della mia vita. Sapevo che se fossi entrato in acqua avrebbero aggredito anche me. Per questo ho detto a Matteo di avvicinarsi più che poteva alla riva, poi sono intervenuto. Sono stati momenti terribili.

Ha anche spiegato:

Ho usato una bandana per stringere la coscia a monte delle ferite. Così facendo ho evitato lo choc emorragico fino a quando sono arrivati i soccorsi. Pochi minuti che fanno la differenza fra la vita e la morte.

Come sta oggi Matteo Mariotti

Matteo Mariotti oggi sta leggermente meglio ed è vivo. Purtroppo l'aggressione dello squalo gli ha creato enormi danni ad un arto inferiore e sono stati necessari diversi interventi chirurgici. Il 20enne è in cura con il professore Cesare Faldini presso il reparto ortopedico dell'Istituto Rizzoli di Bologna. Il medico e docente universitario, parlando ai microfoni del quotidiano Il Gazzettino, ha spiegato che:

Bisogna intervenire per modellare la parte dell'arto rimasta, farà una protesi immediata che costruiamo qui in istituto e gli permetterà di compiere i primi passi, poi farà la protesi temporanea e la definitiva. Dobbiamo salvargli il ginocchio e lo gestiremo nei prossimi mesi.

Leggi anche: Squali in Italia, dove sono: la mappa delle regioni e i consigli per la sicurezza