Il suo nome è legato a quello di Asia Argento, di cui è il nuovo fidanzato: stiamo parlando di Michele Martignoni.

Il giovane sportivo è entrato di recente nella vita della figlia del noto regista Dario. Una vita sconvolta dal suicidio del compagno di vita Anthony Bourdain, che si è tolto la vita nel 2018.

Dunque, chi è Michele Martignoni, che ha il merito di aver fatto tornare il sorriso a Asia Argento? Scopriamolo insieme.

Chi è Michele Martignoni: età e biografia

In merito al passato di Michele Martignoni si sa ben poco. Il giovane sportivo è originario di Roma ed ha 26 anni, in quanto è nato il 9 febbraio del 1996.

Sulle sue origini si hanno pochissime informazioni. Quel che però è certo è che, tra lui e Asia Argento, la differenza di età è davvero notevole: li “separano” circa venti anni di differenza o poco più.

Come già accennato, Michele è uno sportivo. Il suo nome è noto in ambito della MMA, acronimo di Mixed Martial Arts. Marignoni è infatti specializzato in questa disciplina, che prevede un mix tra varie arti marziali (tra cui karate e lotta libera).

Michele Martignoni, carriera e attività sportiva

In effetti, Michele Martignoni è uno dei nomi più noti della MMA, di cui è uno dei massimi campioni nazionali.

Nel 2018 la sua carriera subì una svolta positiva per via di una vittoria lampo nel match con l’atleta rivale Simone D’Anna. Una vittoria da record: si tratta della vittoria più rapida della storia, in quanto Martignoni mando l’avversario K.O. in soli sette secondi.

Michele si aggiudicò la vittoria con un calcio rotante e si guadagnò anche il soprannome di The Italian Thunder (ossia il Tuono Italiano). Un soprannome con cui è noto anche all’estero.

Il Tuono Italiano può anche vantare un titolo ambitissimo, ossia quello di campione mondiale di MMA. La cerimonia di proclamazione è avvenuta il mese scorso a Roma, dove Michele ha ricevuto la cintura dorata simbolo di tale titolo.

Martignoni si è guadagnato il titolo lo scorso ottobre, quando ha battuto Black Panther (soprannome dell’atleta Dominique Wooding) al match finale.

Michele Martignoni fidanzato di Asia Argento: dettagli sulla relazione

Oltre che ad essere un nome noto nel mondo dello sport e delle arti da combattimento, il nome di Michele Martignoni è noto al pubblico in quanto il giovane sportivo è, come anticipato, l’attuale fidanzato di Asia Argento.

I due sono stati al centro delle recenti cronache rosa per due motivazioni. Innanzitutto, per la già citata differenza di età, in quanto Martignoni avrebbe 26 anni, mentre la figlia del celebre regista Dario ne ha da poco compiuti 47.

Ma c’è di più: di recente, la coppia ha dato scandalo su Instagram, dove la coppia ha postato una foto che li ritrae insieme. E fin qui nulla di strano, ma Asia ha deciso di mostrarsi ai suoi follower vestita solamente della cintura che Michele Martignoni ha ricevuto quando è stata proclamato campione del mondo.

Una foto che ha fatto discutere, ma che conferma che Asia Argento è di nuovo felice.

Una felicità che arriva dopo un durissimo periodo, quello del suicidio del suo fidanzato Anthony Bourdain, per il quale Asia ha dovuto sopportare anche delle pesanti accuse.

Infatti, in una biografia non autorizzata sullo chef americano, erano stati pubblicati gli sms che la Argento aveva scambiato con Bourdain poco prima del suo suicidio. Messaggi in cui lo chef aveva affermato di essere ferito per aver visto la Argento in compagnia di un altro uomo.

Tuttavia, Asia si è sempre difesa, affermando che quella con Bourdain era una relazione aperta.

Insomma, Michele Martignoni arriva nella vita di Asia come un raggio di sole dopo un periodo buio. E, probabilmente non a caso, la Argento chiama il suo campione del mondo proprio “Sunshine of my life”.

Michele Martignoni: profilo Instagram e social dove seguirlo

A differenza della famosissima fidanzata Asia Argento, che vanta 680 mila follower, il profilo Instagram di Michele Martignoni è seguito da poco più di 7 mila persone.

Un seguito che è aumentato grazie all’interesse del pubblico nei confronti della relazione con Asia.

Sul suo profilo l’atleta condivide i suoi successi, anche se talvolta si concede qualche scatto con la fidanzata.

Per gli interessati ed i curiosi che vogliono godersi gli scatti della coppia, il profilo giusto da seguire è quello di Asia Argento. L’attrice pubblica infatti molto frequentemente delle foto che la ritraggono con Michele. Oltre allo scatto con la cintura di campione del compagno, numerose sono le foto che li ritraggono insieme, durante la loro ultima vacanza.

