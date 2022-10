La sedicesima edizione di X Factor ci sta regalando tantissime emozioni, portandoci alla scoperta di tanti nuovi talenti. Tutte le puntate sono disponibili sia su Sky, ogni giovedì alle 21:15, sia in streaming su NOW e anche on demand.

Durante le prime tre puntate, che sono andate in onda il 15, 22 e 29 settembre, hanno avuto luogo le audizioni, in cui abbiamo potuto conoscere i vari cantanti che da giovedì 6 ottobre ritroveremo ai Bootcamp, compreso Matteo Orsi.

Vediamo dunque qualche informazione in più su di lui, la sua canzone e perché è scoppiato a piangere sul palco.

Matteo Orsi: chi è e vita privata

Matteo Orsi è un ragazzo di 25 anni, di cui non sappiamo molto a parte che è uno studente ed è originario di Roma, ma una caratteristica che lo riguarda da vicino è senz’altro la passione per la musica, che l’ha portato sul palco di X Factor.

Parlando di sé, infatti, Matteo racconta di come sia appassionato di musica fin dall’infanzia, ma ha iniziato a dedicarci più tempo solamente due anni fa. Prima, infatti, l’aveva messa un po’ da parte, per paura di mostrare le proprie fragilità attraverso di essa.

Giovedì scorso invece ha deciso di mettere tutto se stesso nella sua prima esibizione davanti a un pubblico, portando come canzone un inedito scritto da lui e che ha intitolato “Per non perderci mai più”, dai toni molto dolci e romantici.

Le reazioni della giuria e la commozione di Matteo

Durante la sua presentazione Matteo aveva detto che avrebbe voluto che “le mie fragilità potessero incontrare le fragilità di tante altre persone” e possiamo dire che ha sicuramente raggiunto il suo obiettivo, infatti la reazione del pubblico è stata una standing ovation che ha fatto scoppiare a piangere il cantante sul palco.

Anche i giudici di X Factor sono rimasti molto colpiti dalla sua sensibilità, infatti Ambra Angiolini commenta come abbia visto in lui “un’emotività sospesa” che si può ritrovare anche in cantautori come Riccardo Sinigallia, Niccolò Fabi e Federico Zampaglione, mentre Rkomi lo definisce “contento di essere disarmato”.

Infine abbiamo Dargen D’Amico, che sale sul palco nel momento in cui Matteo scoppia in lacrime e si complimenta con lui per essere riuscito ad utilizzare “immagini che sono condivisibili da tutti e dare l’idea di essere l’unico a poterle utilizzare in quel momento”. Ritroveremo dunque Matteo Orsi ai Bootcamp grazie ai quattro sì ottenuti dai giudici, insieme a Cinzia Zaccaroni e Marco Zanini.