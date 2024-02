Matteo Paolillo e Ludovica Coscione stanno insieme? Ecco la verità sul loro rapporto

Matteo Paolillo e Ludovica Coscione, rispettivamente interpreti di Edoardo e Teresa nell'amatissima fiction Rai "Mare Fuori", hanno reso evidente la complicità che li lega e il loro affiatamento, sul set in primis, ma anche nella vita di tutti i giorni.

I due, che nella serie sono una coppia, condividono un rapporto molto profondo. Vedendo la loro forte sintonia, i fan hanno iniziato a nutrire la speranza di poter vedere la coppia unita anche nella vita reale.

Di recente si sono diffusi dei rumors secondo cui i due avrebbero una relazione segreta. Scopriamo quindi se Matteo Paolillo e Ludovica Coscione stanno veramente insieme.

Sommario:

1. Matteo Paolillo e Ludovica Coscione: stanno davvero insieme? 2. Ludovica Coscione: Matteo Paolillo è il suo fidanzato? La rivelazione 3. Quanti anni ha Teresa di Mare Fuori? 4. Dove ha studiato recitazione Ludovica Coscione?

Matteo Paolillo e Ludovica Coscione: stanno davvero insieme?

Edoardo e Teresa di “Mare Fuori“ sono legati da un amore indissolubile, che nel corso delle puntate si è andato a rafforzare sempre di più. Parte del pubblico appassionato della serie spera che lo stesso sentimento che nutrono i personaggi l’uno per l’altro possa esistere tra i due attori.

Le voci sulla loro ipotetica relazione sono state alimentate dalla recente rottura del giovane attore e cantante con la fidanzata Alessia, Ma a creare maggiore scalpore è stata la sua scelta di dedicare una canzone alla sua collega. Infatti, durante il concerto live all’Atlantico di Roma, tappa del suo "Come te Tour", Ludovica ha recitato un monologo sul palco, e poco dopo il cantante le ha dedicato il brano "N’ata poesia".

Il gesto ovviamente ha mandato in visibilio i fan della coppia, e quindi l'attrice ha deciso di fare finalmente chiarezza sul rapporto che la lega a Paolillo.

Ludovica Coscione: Matteo Paolillo è il suo fidanzato? La rivelazione

Durante la sua intervista a Timeline su Rai3, Ludovica ha rivelato qual è la vera natura del rapporto con il collega Matteo:

"Io e Matteo Paolillo siamo tanto amici. Trovo sia molto dolce che la coppia sia piaciuta tanto da volerla anche nella vita reale, però siamo solo amici".

Ovviamente la sua dichiarazione ha fatto crollare tutte le speranze dei fan, che avevano costruito diversi scenari sulla loro presunta relazione, basandosi anche sui post condivisi sui social dai due, che li ritraggono insieme.

Quanti anni ha Teresa di Mare Fuori?

Ludovica Coscione, che in “Mare Fuori” veste i panni dell’affascinante Teresa Polidori, giovane che fa perdere la testa ad Edoardo Conte, è nata a Napoli il 30 gennaio 1999

Nella vita reale è un'attrice agli albori della carriera, anche se ha già avuto diverse esperienze sul piccolo schermo.

Dove ha studiato recitazione Ludovica Coscione?

Ludovica Coscione ha studiato alla Scuola di Cinema “La Ribalta” di Napoli. Qui, grazie al suo talento e alla sua bellezza fuori dal comune, è stata notata dal una talent scout che poi l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo.

Ha debuttato nel 2016 con "Non dirlo al mio capo", fiction di Rai 1 in cui la interpreta il personaggio di Mi. Dopo diverse apparizioni in serie tv, ha raggiunto la massima popolarità grazie a "Mare Fuori", fiction dagli ascolti record che è appena giunta alla fine della sua quarta stagione.