Fa discutere la partecipazione di Matteo Siffredi a X factor 2022. Il giovane è stato scelto dall’imprevedibile Ambra Angiolini come membro della propria squadra denominata “Ti appartengo”. Il ventunenne ha suscitato molta curiosità e interesse sul suo cognome da parte dei giudici e dello stesso pubblico. Tutti si chiedono, infatti, se il ventunenne sia imparentato con il noto attore Rocco Siffredi. Scopriamo qualcosa in più sul cantante.

Matteo Siffredi: età, città natale e carriera

Nato nel 2001 a Villa d’Albenga, nella splendida provincia di Savona, Matteo Siffredi arriva a X Factor 2022 come concorrente. Da sempre appassionato di musica nel 2019, a soli 18 anni, pubblica i suoi primi 5 singoli di forte marca indie-pop, un sottogenere dell’alternative rock – genere musicale underground nato in Inghilterra negli anni Ottanta – che rispetto all’indie-rock è caratterizzato da un’armoniosità maggiore dei testi e delle sonorità.

Matteo Siffredi non si sente, in ogni caso, pienamente rappresentato d’Indie-rock e presto decide di lavorare su testi ibridi che mixano influenze Blues, Soul, e Rock.

L’avventura ad X Factor: dalla cover de L’appuntamento all’inedito Bianco e nero

Matteo Siffredi si presenta a X factor 2022 con un eccentrico arrangiamento de L’appuntamento di Ornella Vanoni: l’esecuzione è caratterizzata da sonorità soffiate, armonie blues e soul, che riescono a raggiungere vette altissimi grazie all’ausilio della chitarra elettrica, attraverso cui il giovanissimo cantante rilegge in chiave moderna un evergreen della storia della musica italiana.

Ai Bootcamp Matteo Siffredi si presenta davanti ad Ambra Angiolini con il suo inedito Bianco e nero: la sua esibizione è compromessa dalla tensione e dall’emozione, ma Ambra, nonostante non può far a meno di ammettere che l’inedito risulti “meno a fuoco” rispetto alla cover dell’audizioni, decide di dare una possibilità al giovane cantante, che con la successiva interpretazione di Lovely di Billie Eilish, si accaparra ufficialmente un posto nella squadra di Ambra “Ti appartengo”.

Ai Live del Matteo Siffredi presenta una cover di “Ancora, ancora, ancora”, ma va al ballottaggio contro Lucrezia Maria Fioritti, anche lei componente del roster Angiolini; i giudici non riescono, però, a prendere una decisione unanime. Si va così al TILT: una nuova formula del programma in virtù del quale si coinvolge direttamente il pubblico a casa che ha la possibilità di esprimere il suo parere il 200 secondi. Il verdetto del pubblico premia l’interpretazione di Lucrezia. Matteo Siffredi è, dunque, il primo eliminato di X factor 2022.

Matteo e Rocco: una curiosa omonimia

Il cognome di Matteo Siffredi, ex concorrente di X Factor 2022, non può non richiamare quello del famosissimo pornodivo Rocco, che in una carriera ormai trentennale è riuscito ad affermarsi come il più noto attore porno italiano nel mondo, dando vita ad una vera e propria industria e, persino, ad un’accademia in cui forma i neofiti che vogliono avvicinarsi a questo mestiere. Matteo Siffredi ha comunque dichiarato di non conoscere personalmente Rocco, smentendo, allo stesso tempo, ogni possibile parentela.