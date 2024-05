Conosciuto soprattutto per il personaggio di Alberto Palladini nella soap opera Un posto al sole, Maurizio Aiello vanta una carriera che in pochi conoscono. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua vita, sia professionale che privata.

Maurizio Aiello: chi è l’attore di Un posto al sole

Classe 1969, Maurizio Aiello è nato l’11 dicembre a Vico Equense, in provincia di Napoli, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Appassionato di recitazione fin da bambino, dopo il diploma si è trasferito a Milano per inseguire il sogno di diventare attore. Ha iniziato a seguire i corsi di Susan Strasberg e, nel frattempo, ha mosso i primi passi come modello e volto dei fotoromanzi.

Il debutto a teatro è datato 1990, quando è stato scelto per lo spettacolo Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello diretto da Franco Zeffirelli. Il primo ruolo al cinema è arrivato nel 1993, nel film Le donne non vogliono più, mentre in tv è approdato nel 1995, con il ruolo di Antonio Ragusa all’interno di La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani. Successivamente, Maurizio è entrato anche nel cast de Il Maresciallo Rocca, conquistando il premio Oscar dei Giovani.

Il successo vero e proprio è arrivato nel 1996, quando Aiello è stato scelto per il ruolo di Alberto Palladini in Un posto al sole. E’ rimasto nella soap opera partenopea fino al 2002, poi si è allontanato e vi è ritornato nel 2012 per non lasciarla più. Nel frattempo, Maurizio ha recitato anche in altri titoli di successo, come: Stregati dalla Luna, Natale in crociera, Anita – Una vita per Garibaldi, Gioco di Specchi, Sospetti, Amanti e segreti, Pompei ed Era mio fratello. Nel 2009 ha partecipato come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le Stelle.

La vita privata di Maurizio Aiello: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Maurizio Aiello è sposato con Ilaria Carloni, che lavora come avvocato in un noto studio legale molto importante. Si sono conosciuti nel 2000 e si sono giurati amore eterno dieci anni dopo. Hanno messo al mondo due figli, Ludovica e Matteo. Ospite di C’è Tempo Per… su Rai1, la donna ha raccontato:

Ci siamo goduti la vita, poi siamo arrivati pronti al matrimonio, a volte non si è pronti per i sacrifici che i figli comportano, quindi si arriva impreparati e le famiglie tendono a sfasciarsi. Bisogna arrivare pieni, aver goduto della libertà, e noi ci siamo goduti la vita e quando è arrivata la fase del matrimonio e dei figli eravamo ben pronti ad affrontare questa fase. (…) È un bravissimo padre di famiglia e un ottimo marito, pensa molto alla famiglia, si dedica al lavoro ma in funzione della famiglia.

Marito e moglie si occupano insieme di I’M MAGAZINE, una rivista bimestrale realizzata con il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune di Napoli e distribuita gratuitamente nei ristoranti e negli hotel della Campania. Maurizio, Ilaria e i loro due figli vivono in una bellissima casa con vista mare.