Chi è la moglie di Maurizio Battista: tutto su Alessandra Moretti e la sua malattia

Alessandra Moretti è un'attrice che si è fatta conoscere per molti ruoli a teatro e sul piccolo schermo. Da 10 anni sta insieme al celebre comico 66enne Maurizio Battista, con cui ha una figlia di 8 anni. I due si sono sposati nel 2023.

Alessandra ha fatto da poco ha fatto parlare di sé per un grave problema di salute che l'ha costretta al ricovero in ospedale a Roma. L'attrice ha dichiarato di essere viva per miracolo.

Ecco chi è Alessandra Moretti e che cosa le è successo.

Chi è Alessandra Moretti, moglie di Maurizio Battista: vita, carriera e figlia

Alessandra Moretti, classe 1987, è un'attrice di teatro e fiction televisive. Si è fatta conoscere soprattutto per i suoi ruoli in Provaci ancora Prof! e Universitari - Molto più che amici.

Da 10 anni è in una relazione con il comico 66enne Maurizio Battista. I due, dopo anni di alti e bassi, hanno coronato il loro sogno d'amore sposandosi il 21 ottobre 2023 nel romantico castello di Tor Crescenza, a Roma.

Nel 2015, la coppia ha avuto una bambina, Anna, che oggi ha 8 anni. Quando la bimba aveva appena due anni e mezzo, Alessandra e Maurizio Battista hanno vissuto un grave momento di crisi che ha portato a una momentanea rottura. Poco tempo dopo, tuttavia, i due hanno deciso di riprovarci e le cose sono andate bene fino al 2021, quando si sono lasciati una seconda volta.

La seconda rottura ha attirato l'attenzione sui social, dove i due hanno avuto un botta e risposta proprio a proposito della figlia Anna. Maurizio Battista, infatti, lamentava il fatto che Alessandra Moretti non gli facesse vedere abbastanza la figlia e la compagna rispondeva a tono.

Poi, nell'estate 2023 i due si sono riconciliati e hanno deciso di sposarsi, annunciando le nozze ad agosto sui social.

La malattia di Alessandra Moretti: ecco perché la moglie di Maurizio Battista è stata ricoverata

Alessandra Moretti è stata ricoverata in seguito a un'embolia polmonare. L'attrice ha raccontato l'accaduto sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto del referto medico e un lungo messaggio in cui ha spiegato quello che è successo e ha ringraziato amici e familiari per la vicinanza.

L'attrice ha dichiarato di essere viva per miracolo e di essersi molto spaventata. Al momento, vuole pensare a sua figlia Anna e alla sua famiglia, nella speranza di rimettersi presto.

Ecco cosa ha scritto la 36enne spiegando l'accaduto:

Senza giri di parole: sono viva per miracolo. Ho avuto questa embolia polmonare a seguito di una trombosi venosa e questo trombo così cortese si è stanziato nella mia arteria e noi ci stiamo muovendo per mandarlo via…ad ogni costo!

Nonostante la paura, però, Alessandra vuole guardare avanti:

Ho capito però che non serve chiedersi, torturarsi… quando qualcosa accade bisogna già pensare al dopo, al come affrontarlo. [...] E soprattutto per Anna tutto deve proseguire…compreso lo spettacolo del papà dove lei si diverte tanto!

Alessandra Moretti, tuttavia, non ha fatto dichiarazioni sul ricovero, sulle cure che ne seguiranno e nemmeno su quanto sarà lunga la sua convalescenza.

